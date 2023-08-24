Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Satu Keuntungan Timnas Indonesia U-23 Jelang Lawan Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |12:56 WIB
Ini Satu Keuntungan Timnas Indonesia U-23 Jelang Lawan Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023
Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
RAYONG - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 akan menantang Thailand U-23 di babak semifinal Piala AFF U-23 2023 malam nanti. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Stadion Provinsi Rayong pada Kamis (24/8/2023) mulai pukul 20.00 WIB.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- disebut-sebut memiliki keuntungan jelang menghadapi Thailand U-23. Beckham Putra dan rekan-rekan sedikit diuntungkan dari Thailand U-23 dari segi recovery.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 lebih dulu menyelesaikan pertandingan fase grup pada Minggu 20 Agustus 2023. Sedangkan Thailand u-23 hanya punya waktu efektif dua hari karena baru selesai bertanding pada Senin 21 Agustus.

Artinya, para pemain Timnas Indonesia U-23 memiliki jeda selama tiga hari sebelum tanding di semifinal Piala AFF U-23 2023. Meski begitu, pelatih Shin Tae-yong mengimbau timnya untuk tetap mewaspadai Thailand U-23 yang punya tim terbaik di ajang kali ini.

"Saya pikir Thailand memiliki skuad terbaik saat ini, mereka membawa pemain terbaik diantara para tim lain," ujar Shin Tae-yong jelang pertandingan.

