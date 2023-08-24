Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bawa-Bawa Dendam SEA Games 2023, Jadi Strategi Terbesar Pelatih Thailand U-23 Kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |12:30 WIB
Bawa-Bawa Dendam SEA Games 2023, Jadi Strategi Terbesar Pelatih Thailand U-23 Kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023?
Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Final SEA Games 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

PELATIH Timnas Thailand U-23, Issara Sritaro, bawa-bawa dendam SEA Games 2023. Lantas, akankah hal itu menjadi strategi terbesar bagi skuad Garuda Perang Muda untuk mengalahkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023?

Sebagaimana diketahui, Timnas Thailand U-23 akan menantang Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Sesuai jadwal, laga sarat gengsi ini bakal digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Kamis, 24 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Namun, Thailand U-23 memiliki catatan buruk dalam pertemuan terakhirnya kontra Timnas Indonesia U-23. Tercatat, Thailand U-22 (kini U-23) telah dibantai Timnas Indonesia U-23 dengan skor telak 2-5 di final SEA Games 2023.

Gara-gara kekalahan di SEA Games 2023 itu, skuad Gajah Perang Muda bisa dibilang memiliki dendam terhadap Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Benar saja, pada konferensi pers jelang laga, pelatih Timnas Thailand U-23, Issara Sritaro, kembali bawa-bawa kekalahannya di SEA Games 2023.

"Pertemuan masa lalu (di SEA Games 2023) sudah berakhir. Permainan itu jika sudah selesai, maka sudah berakhir. Semuanya akan berbeda. Setiap pemain ingin bermain dengan baik. Dan selalu berusaha untuk menang dalam game ini," kata Issara Sritaro, mengutip dari SMM Sport, Kamis (24/8)2023).

Lebih lanjut, Issara Sritaro mengakui bahwa skuad Timnas Indonesia U-23 memang memiliki banyak pemain dengan skill individu yang bagus. Namun, dia menerapkan strategi kepada anak asuhnya agar tidak terpaku terhadap satu pemain Garuda Muda saja dan akan bermain kolektif.

