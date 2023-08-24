Alasan Kenapa Singapura Tidak Ikut Piala AFF U-23 2023

Timnas Singapura U-23 absen dari gelaran Piala AFF U-23 2023 untuk sebuah alasan (Foto: FAS)

TERDAPAT alasan kenapa Timnas Singapura U-23 tidak ikut Piala AFF U-23 2023. Absennya Singapura menuai tanda tanya dari berbagai pihak, khususnya pencinta sepakbola Asia Tenggara.

Ada 10 negara Asia Tenggara (ASEAN) yang mengikuti kompetisi Piala AFF U-23 2023 di Thailand. Berdasarkan hasil drawing, Senin 29 Mei 2023, sepuluh negara itu dibagi ke dalam tiga grup.

Grup A mempertemukan Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Sementara, Grup B berisikan Indonesia, Malaysia, dan Timor Leste. Untuk Grup C ada Filipina, Vietnam, dan Laos.

Namun, dari deretan negara ASEAN yang mengikuti Piala AFF U-23 tidak ditemukan Singapura. Skuad The Young Lions memilih absen pada Piala AFF U-23 2023.

Presiden Federasi Sepakbola Singapura (FAS), Bernard Tan, mengungkap alasan absennya negara tersebut. Ternyata, skuad Timnas Singapura U-23 sedang dalam tinjauan usai gagal total di cabor sepakbola SEA Games 2023 Kamboja.

Bisa dibilang, Timnas Singapura U-23 tengah dihukum oleh FAS. The Young Lions menelan kekalahan pahit dan tak mampu berbuat banyak di SEA Games 2023. Mereka tidak akan mengikuti turnamen internasional sampai hasil tinjauan performa menunjukkan adanya peningkatan.