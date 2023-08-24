Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-23 2023: Menpora Dito Ingatkan Pemain Timnas Indonesia U-23 Tidak Terpancing Emosi Lawan Thailand U-23

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |12:16 WIB
Piala AFF U-23 2023: Menpora Dito Ingatkan Pemain Timnas Indonesia U-23 Tidak Terpancing Emosi Lawan Thailand U-23
Menpora Dito Ariotedjo minta pemain Timnas Indonesia U-23 tak terpancing emosi saat hadapi Thailand U-23 (Foto: Kemenpora)
JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, memprediksi Timnas Indonesia U-23 bakal menang tipis atas Thailand dalam laga semifinal Piala AFF U-23 2023. Dia pun meningatkan para pemain Indonesia agar tak terpancing emosi seperti yang terjadi di SEA Games 2023 lalu.

Timnas Indonesia U-23 melompat ke babak semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan status runner up terbaik. Mereka unggul atas Filipina (Grup C) dan Kamboja (Grup A) dalam perebutan runner up terbaik.

Tim besutan Shin Tae Yong itu pun menantang tuan rumah Thailand di semifinal. Negeri Gajah Putih sendiri melaju ke babak empat besar sebagai juara Grup A usai menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan.

Menpora Dito memprediksi Ramadhan Sananta dan kolega bakal menang tipis atas Thailand. Dia berharap apa yang sudah dipersiapkan bisa dikeluarkan dengan maksimal.

“Ini (lawan Thailand) jadi tantangan, semoga sudah dipersiapkan secara maksimal dan semoga menang juga. Skornya ya menang tipis lah kita,” kata Dito saat ditemui di Kantor Kemenpora, Rabu (23/8/2023).

Lebih lanjut, Dito mengimbau agar para pemain Timnas Indonesia tak terpancing emosi saat melawan Thailand. Tujuannya agar kericuhan yang sempat terjadi saat kedua tim berjumpa di final SEA Games 2023 Kamboja tak terulang.

