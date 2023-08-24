Cristiano Ronaldo Ngambek Gara-Gara Neymar ke Al Hilal, PIF Bawa Karim Benzema ke Al Nassr?

CRISTIANO Ronaldo dikabarkan ngambek gara-gara Neymar Jr ke Al Hilal, Dana Investasi Publik (PIF) selaku pemilik Al Nassr langsung membawa Karim Benzema untuk gabung Al Nassr? Menurut laporan EssentiallySports, Cristiano Ronaldo dan Al Nassr kecewa kepada PIF yang dinilai pilih kasih.

Menurut sumber di atas, Al Nassr dan Cristiano Ronaldo kesal karena alokasi dana transfer yang mereka dapatkan dari PIF tidak sebesar Al Ahli, Al Ittihad dan Al Hilal. Sekadar diketahui, PIF memiliki empat klub Raksasa Arab Saudi, yakni Al Nassr, Al Ahli, Al Ittihad dan Al Nassr.

(Cristiano Ronaldo kesal Al Nassr tidak berbelanja pemain semasif 3 klub Arab Saudi lain yang dimiliki PIF)

PIF yang dimiliki Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, membangun kekuatan di empat klub Arab Saudi tersebut. PIF mendatangkan pemain-pemain top pada bursa transfer musim panas 2023.

Al Ahli mendatangkan Edouard Mendy, Roger Ibanez, Merih Demiral, Franck Kessie, Riyad Mahrez, Alan Saint-Maximin dan Roberto Firmino. Selanjutnya, Al Hilal mendatangkan Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves hingga pemain termahal di dunia, Neymar Jr.

Kemudian, Al Ittihad mengontrak tiga bintang kelas dunia yakni NGolo Kante, Fabinho dan Karim Benzema. Terakhir, ada Al Nassr ynag mendaratkan Alex Telles, Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Otavio dan Sadio Mane.

Selintas dari nama-nama pemain yang didatangkan, Al Nassr memang kalah mentereng ketimbang Al Ahli, Al Ittihad dan Al Hilal. Menurut laporan EssentiallySports, Al Nassr hanya bisa mendatangkan pemain kelas dua karena alokasi dana transfer yang disiapkan PIF tidak sebesar Al Hilal, Al Ittihad dan Al Ahli.