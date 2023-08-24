Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bernardo Tavares Beber Cara PSM Makassar Bagi Fokus di Liga 1 dan AFC Cup 2023-2024

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |11:41 WIB
Bernardo Tavares Beber Cara PSM Makassar Bagi Fokus di Liga 1 dan AFC Cup 2023-2024
Bernardo Tavares harus pintar-pintar mengakali jadwal padat PSM Makassar (Foto: PT LIB)
A
A
A

GIANYAR - Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, punya cara tersendiri untuk membagi fokus antara Liga 1 2023-2024 dengan AFC Cup 2023-2024. Hal itu perlu dilakukan karena mereka akan tampil di dua kompetisi sekaligus.

Terbaru, PSM menghadapi Yangon United di Kualifikasi AFC Cup 2023-2024, Rabu 23 Agustus malam WIB, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Juku Eja yang tampil dominan berhasil menang telak 4-0.

PSM Makassar melawan Yangon United

Dua gol disarangkan di babak pertama lewat Adilson (6’) dan Everton (36’). Kemudian, dua gol lain disarangkan Yakob Sayuri (50’) dan gol kedua Adilson. Kemenangan itu membawa PSM ke babak utama AFC Cup 2023-2024.

Itu berarti, PSM dipastikan akan berkompetisi di Liga 1 dan AFC Cup pada musim ini. Tavares tentu harus putar otak untuk membagi konsentrasi. Beruntung, ia sudah memikirkan hal tersebut.

“Akan sangat sulit (membagi konsentrasi tim) karena kami harus melakoni perjalanan jauh dan jarak antara laga Liga 1 dan AFC Cup akan sangat singkat. Mungkin kami harus mengubah susunan pemain dari satu laga ke laga lainnya,” ujar Tavares, dikutip pada Kamis (24/8/2023).

"Kami berharap tidak ada yang cedera. Terkadang jika hal tidak berjalan baik di Liga 1, kami akan mengalihkan fokus ke AFC Cup. Saya ingin fokus menatap laga-laga selanjutnya yang sangat penting bagi kami," sambung pria asal Portugal itu.

Halaman:
1 2
      
