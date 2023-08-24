Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Benarkah Marselino Ferdinan Diincar Klub Raksasa Spanyol pada Musim panas 2023? Ini Faktanya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |11:19 WIB
Marselino Ferdinan masih memperkuat KMSK Deinze hingga kini. (Foto: Instagram/@kmskdeinze)
BENARKAH Marselino Ferdinan diincar klub raksasa Spanyol pada musim panas 2023? Ini faktanya. Marselino Ferdinan memang menjadi salah satu pemain muda paling potensial asli Indonesia. Di usianya yang baru 18 tahun, Marselino Ferdinan mampu bersaing untuk memperebutkan posisi utama di klub Liga 2 Belgia, KMSK Deinze.

Terbukti pada laga pramusim KMSK Deinze, Marselino Ferdinan bermain dalam 5 dari total 6 pertandingan bersama sang tim. Bahkan, pemain kelahiran Jakarta, 4 September 2004 itu mencetak 2 gol dan 1 assist dalam tur pramusim tersebut.

Marselino Ferdinan

Tidak hanya itu, eks Persebaya Surabaya ini juga telah mendapat satu tempat di skuad Timnas Indonesia senior asuhan Shin Tae-yong. Kabarnya, berkat performa Marselino Ferdinan yang luar biasa ini, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini dilirik oleh klub asal Spanyol, Real Sociedad. Kabar ini disebarkan channel youtube KING_FOOTBALL pada Juli 2023.

“Pelatih Real Sociedad Resmi Ingin Datangkan Marselino Ferdinan” tulis youtube KING_FOOTBALL.

Dalam video berdurasi 4 menit 33 detik itu, narator video menyebutkan pelatih Real Sociedad, Imanol Alguacil terpukau melihat penampilan Marselino Ferdinan pada laga FIFA Matchday Juni 2023 saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Argentina.

Menurutnya, Marselino Ferdinan merupakan pemain muda yang memiliki skill dan keberanian sehingga dirinya merupakan bibit muda yang sangat bagus. Narator video juga menyebutkan pelatih KMSK Deinze Marc Grosjean telah mengonfirmasi adanya pembicaraan antara pihak Real Sociedad dengan pihak KMSK Deinze untuk transfer Marselino Ferdinan.

