HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Musalli Al Muammar Pemilik Al Nassr yang Juga Mantan Presiden Saudi Pro League

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |11:18 WIB
Profil Musalli Al Muammar Pemilik Al Nassr yang Juga Mantan Presiden Saudi Pro League
Profil Musalli Al Muammar, Presiden Klub Al Nassr yang sanggup mendatangkan Cristiano Ronaldo, diulas dalam artikel ini (Foto: Instagram/@alnassr)
A
A
A

PROFIL Musalli Al Muammar, si pemilik Al Nassr, tentu sangat penting diketahui oleh publik. Pasalnya, ia juga pernah menjabat sebagai Presiden Saudi Pro League alias Liga Arab Saudi.

Nama Musalli Al Muammar meroket pada Maret 2018 sejak menjabat sebagai Presiden Saudi Pro League atau Liga Arab Saudi hingga lengser pada 2020. Namun, pria kelahiran Januari 1976 itu baru tenar ketika menjadi Presiden Al Nassr.

Presiden Al Nassr Musalli Al Muammar

Al Muammar tercatat dalam sejarah karena berhasil memboyong sang megabintang sepakbola, Cristiano Ronaldo, pada Januari 2023. Tentu saja, latar belakang dan profil Musalli Al Muammar sangat menarik untuk dikupas.

Uniktnya, Al Muammar tidak memiliki latar belakang dunia olahraga sama sekali, khususnya sepakbola. Sebelum terjun ke dunia sepakbola, ia meraih gelar sarjana di bidang keuangan dari King Fahd University of Petroleum and Minerals.

Berikutnya, Al Muammar mendalami dunia marketing dengan mendapatkan gelar master di bidang Komunikasi Marketing dari kampus Manchester Metropolitan University. Selanjutnya, ia memperoleh gelar Global Executive Master di bidang Hukum Olahraga Internasional dari dari Higher Institute of Law and Economics di Spanyol.

Kariernya dimulai justru bersama sebuah harian Arab Saudi bernama Shams Newspaper pada 2005 sebagai salah satu anggota pendiri. Tidak heran bila kemudian Al Muammar ditunjuk sebagai Direktur Pemberitaan.

Halaman:
1 2
      
