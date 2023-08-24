Bek Thailand U-23 Siap Balas Dendam atas Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23-2023

RAYONG – Bek sayap Timnas Thailand U-23, Kittichai Yaidee, siap membalaskan kekalahan timnya atas Timnas Indonesia U-23 di Semifinal SEA Games 2023 lalu. Skuad Muda Gajah perang akan kembali menghadapi Garuda Muda di Semfinal Piala AFF U-23 2023 malam nanti.

Timnas Indonesia U-23 akan menantang Thailand U-23 di Rayong Provincial Stadium, Rayong, Thailand, Kamis (24/8/2023) 20.00 WIB. Tentunya ini akan menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia U-23 karena akan melawan sang tuan rumah. Apalagi, mereka lolos dengan status sebagai juara Grup A, lain cerita dengan Bagas Kaffa cs yang lolos sebagai runner up terbaik.

Bentrokan tersebut juga mengingatkan kembali memori pada final SEA Games 2023. Kala itu, kedua tim juga bersua dan Timnas Indonesia U-23 yang dinahkodai Indra Sjafri berhasil kalahkan Thailand dengan skor 5-2. Kemenangan yang sekaligus bersejarah untuk sepak bola Indonesia karena bisa kembali merebut medali emas sejak 1991.

Kittichai pun menilai laga melawan Timnas Indonesia U-23 sangat ideal bagi skuad muda Gajah Perang. Pasalnya, mereka memiliki kesempatan untuk balas dendam dari kekalahan di SEA Games 2023. Pemain berusia 21 tahun ini pun sangat siap untuk membalaskan dendam tersebut.

“Menurut saya adalah hal yang baik untuk bertemu Indonesia U23,” kata Kittichai, dikutip dari The Thao 247, Kamis (24/8/2023).

“Karena tim Thailand U23 akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada mereka. Saya siap untuk bertemu mereka,” lanjutnya.