HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aksi Gila Lionel Messi Bikin Inter Miami Tumbangkan Pemuncak Klasemen MLS 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |09:59 WIB
Aksi Gila Lionel Messi Bikin Inter Miami Tumbangkan Pemuncak Klasemen MLS 2023
Lionel Messi membawa Inter Miami lolos ke final US Open Cup 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

MEGABINTANG Inter Miami, Lionel Messi, melakukan aksi gila di semifinal US Open Cup 2023. La Pulga -julukan Lionel Messi- sukses mencetak 2 assist sekaligus membawa Inter Miami menumbangkan pemuncak klasemen MLS 2023, FC Cincinnati.

Sebagaimana diketahui, Lionel Messi baru saja membantu Inter Miami mengalahkan FC Cincinnati via adu penalti dengan skor 5-4 di semifinal US Open Cup 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion TLQ, Cincinnati, Amerika Serikat (AS), Kamis (24/8/2023) pagi WIB.

Lionel Messi

The Herons -julukan Inter Miami- sejatinya sempat tertinggal 0-2 dari FC Cincinnati hingga menit ke-65. FC Cincinnati selaku pemuncak klasemen MLS 203 membuka keunggulan mereka lewat gol yang dicetak Luciano Acosta di menit ke-18.

Setelah itu, striker FC Cincinnati, Brandon Vazquez, memperlebar keunggulan timnya menjadi 2-0 usai mencetak gol di menit ke-53. Inter Miami baru bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke-67 via sundulan Leonardo Campana usai menerima assist dari Lionel Messi.

Secara dramatis, The Herons sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 berkat gol Leonardo Campana di menit ke-90+8 dan lagi-lagi berkat assist dari Lionel Messi. Pertandingan sengit itu pun terpaksa berlanjut ke babak extra time.

Di babak pertama perpanjangan waktu, Josef Martinez mampu membuat Inter Miami berbalik unggul menjadi 3-2 lewat golnya di menit ke-93. Namun, FC Cincinnati menyamakan kedudukan menjadi 3-3 lewat gol Yuya Kubo di menit ke-114.

