Kesombongan sang Pelatih Bikin Timnas Malaysia U-23 Tersingkir di Semifinal Piala AFF U-23 2023?

KESOMBONGAN sang pelatih bikin Timnas Malaysia U-23 tersingkir di semifinal Piala AFF U-23 2023? Pelatih Timnas Malaysia U-23, Elangowan Elavarasan, menunjukan kesombongannya setelah sang tim menang 3-1 atas Timor Leste U-23 di matchday pamungkas Grup B Piala AFF U-23 2023, Selasa 20 Agustus 2023 malam WIB.

Elangowan Elavarasan mengatakan, kemenangan selalu menjadi target yang dicanangkan timnya di setiap pertandingan. Sejauh ini target yang dicanangkan Elangowan Elavarasan berjalan mulus, yang mana Timnas Malaysia U-23 menyapu bersih dua laga fase grup dengan kemenangan.

(Timnas Malaysia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023)

Berturut-turut, Fergus Tierney dan kawan-kawan menang 2-1 atas Timnas Indonesia U-23 dan menggilas Timor Leste U-23 dengan skor 3-1. Alhasil, skuad Harimau Muda –julukan Timnas Malaysia U-23– lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 lewat jalur juara Grup B.

“Kami datang dengan tujuan untuk menang dan pemain dapat mencapai target tersebut,” kata Elangowan Elavarasan kelar laga Malaysia U-23 vs Timor Leste, Okezone mengutip dari Makan Bola, Kamis (24/8/2023).

Hanya saja, kesombongan yang ditunjukkan Elangowan Elavarasan bisa berefek fatal. Sebab, di semifinal Piala AFF U-23 2023 yang berlangsung pada Kamis, (24/8/2023) pukul 16.00 WIB, Malaysia U-23 bakal dipertemukan dengan tim kuat Timnas Vietnam U-23.

Vietnam U-23 juga menunjukan kemapanan mereka di fase grup. Skuad asuhan Hoang Anh Tuan itu menyapu bersih dua laga dengan kemenangan, yakni menggilas Laos 4-1 dan menumbangkan Filipina 1-0.