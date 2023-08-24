Beda dengan Timnas Indonesia U-23, Issara Sritaro Klaim Thailand Miliki Tim Terbaik di Piala AFF U-23 2023

Timnas Indonesia U-23 disebut tidak tampil dalam kekuatan terbaik, berbeda dengan Timnas Thailand U-23 (Foto: PSSI)

RAYONG - Pelatih Timnas Thailand U-23, Issara Sritaro, mengklaim memiliki tim terhebat di Piala AFF U-23 2023. Hal itu tentu berbeda dengan Timnas Indonesia U-23.

Duel antara Timnas Indonesia U-23 vs Thailand akan digelar di Rayong Province Stadium, Rayong, Kamis (24/8/2023) pukul 20.00 WIB. Garuda Muda wajib menang jika ingin melangkah ke babak final.

Akan tetapi, Thailand bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Terlebih, The Young Elephant War lolos ke semifinal dengan status juara Grup A. Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 melaju ke semifinal Piala AFF U-23 2023 berkat status runner-up terbaik.

Harus diakui, Timnas Indonesia U-23 tidak dalam kekuatan terbaik di turnamen edisi kali ini. Sejumlah pemain kunci yang diinginkan Shin tidak dilepas klub karena Liga 1 2023-2024 masih bergulir.

"Kami tidak bisa membawa hampir 75 persen dari kapasitas kekuatan kami. Inilah yang sedang terjadi. Klub tidak mengirimkan pemain ke Timnas Indonesia U-23," ujar Shin dalam konferensi pers jelang pertandingan, Rabu 23 Agustus 2023.