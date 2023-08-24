Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beda dengan Timnas Indonesia U-23, Issara Sritaro Klaim Thailand Miliki Tim Terbaik di Piala AFF U-23 2023

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |08:53 WIB
Beda dengan Timnas Indonesia U-23, Issara Sritaro Klaim Thailand Miliki Tim Terbaik di Piala AFF U-23 2023
Timnas Indonesia U-23 disebut tidak tampil dalam kekuatan terbaik, berbeda dengan Timnas Thailand U-23 (Foto: PSSI)
RAYONG - Pelatih Timnas Thailand U-23, Issara Sritaro, mengklaim memiliki tim terhebat di Piala AFF U-23 2023. Hal itu tentu berbeda dengan Timnas Indonesia U-23.

Duel antara Timnas Indonesia U-23 vs Thailand akan digelar di Rayong Province Stadium, Rayong, Kamis (24/8/2023) pukul 20.00 WIB. Garuda Muda wajib menang jika ingin melangkah ke babak final.

Timnas Thailand U-23

Akan tetapi, Thailand bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Terlebih, The Young Elephant War lolos ke semifinal dengan status juara Grup A. Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 melaju ke semifinal Piala AFF U-23 2023 berkat status runner-up terbaik.

Harus diakui, Timnas Indonesia U-23 tidak dalam kekuatan terbaik di turnamen edisi kali ini. Sejumlah pemain kunci yang diinginkan Shin tidak dilepas klub karena Liga 1 2023-2024 masih bergulir.

"Kami tidak bisa membawa hampir 75 persen dari kapasitas kekuatan kami. Inilah yang sedang terjadi. Klub tidak mengirimkan pemain ke Timnas Indonesia U-23," ujar Shin dalam konferensi pers jelang pertandingan, Rabu 23 Agustus 2023.

