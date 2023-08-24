Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023 Malam Ini: Garuda Muda Siap Menggila!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |08:50 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023 Malam Ini: Garuda Muda Siap Menggila!
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone. Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 bakal terjadi di Rayong Provincial Stadium, pada malam ini, Kamis (24/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Laga tersebut menjadi ulangan final SEA Games 2023. Saat itu, Timnas Indonesia U-22 (kini U-23) sukses membantai Thailand U-22 dengan skor telak 5-2 dalam laga yang panas dan penuh drama, sekaligus meraih medali emas SEA Games untuk ketiga kalinya.

Timnas Indonesia U-23

Hasil itu jadi modal positif untuk menambah kepercayaan diri skuad Timnas Indonesia U-23 saat kembali melawan Thailand U-23. Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 itu pun diprediksi bakal berlangsung sengit.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, menegaskan skuad Garuda Muda siap tampil menggila saat melawan Thailand U-23. Beckham Putra dan kawan-kawan dipastikan akan menampilkan permainan terbaiknya demi mempermalukan sang tuan rumah.

"Untuk pertandingan besok (malam ini), kami akan melakukan yang terbaik, dan bermain dengan cara yang sebaik mungkin untuk laga esok," ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga, dikutip dari laman resmi PSSI, Kamis (24/8/2023).

Sebagai informasi, Timnas Indonesia U-23- lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik. Kepastian itu didapat Timnas Indonesia U-23 usai mengalahkan Timor Leste 1-0 setelah sebelumnya tumbang dari Malaysia 1-2 di fase Grup B.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652897/bonus-fantastis-rp200-juta-per-emas-dari-hary-tanoesoedibjo-untuk-biliar-sea-games-2025-lhp.webp
Bonus Fantastis! Rp200 Juta per Emas dari Hary Tanoesoedibjo untuk Biliar SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/22/gelandang_persib_bandung_beckham_putra_nugraha.jpg
Beckham Putra Beri Respons Menohok di Tengah Spekulasi Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement