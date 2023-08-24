Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023 Malam Ini: Garuda Muda Siap Menggila!

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone. Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 bakal terjadi di Rayong Provincial Stadium, pada malam ini, Kamis (24/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Laga tersebut menjadi ulangan final SEA Games 2023. Saat itu, Timnas Indonesia U-22 (kini U-23) sukses membantai Thailand U-22 dengan skor telak 5-2 dalam laga yang panas dan penuh drama, sekaligus meraih medali emas SEA Games untuk ketiga kalinya.

Hasil itu jadi modal positif untuk menambah kepercayaan diri skuad Timnas Indonesia U-23 saat kembali melawan Thailand U-23. Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 itu pun diprediksi bakal berlangsung sengit.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, menegaskan skuad Garuda Muda siap tampil menggila saat melawan Thailand U-23. Beckham Putra dan kawan-kawan dipastikan akan menampilkan permainan terbaiknya demi mempermalukan sang tuan rumah.

"Untuk pertandingan besok (malam ini), kami akan melakukan yang terbaik, dan bermain dengan cara yang sebaik mungkin untuk laga esok," ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga, dikutip dari laman resmi PSSI, Kamis (24/8/2023).

Sebagai informasi, Timnas Indonesia U-23- lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik. Kepastian itu didapat Timnas Indonesia U-23 usai mengalahkan Timor Leste 1-0 setelah sebelumnya tumbang dari Malaysia 1-2 di fase Grup B.