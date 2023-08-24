Persib Bandung Resmi Hadapi Borussia Dortmund di Laga Persahabatan September 2023

BANDUNG - Persib Bandung resmi akan menghadapi Borussia Dortmund di laga persahabatan pada Minggu 10 September 2023. Dalam laga ini, yang akan turun berlaga adalah Persib Bandung All Stars dan Borussia Dortmund Legends.

Dalam laman resmi Persib Bandung, mereka mengumumkan para pemain legendaris klub akan melawan mantan-mantan pemain Die Schwarzgelben. Duel kedua kubu bakal digelar di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Minggu 10 September 2023, pukul 15.00 WIB.

Laga persahabatan tersebut merupakan rangkaian tur BVB Legend di Asia Tenggara. Dalam pertandingan nanti, Persib Bandung All-Stars akan diperkuat para pemain ikonik, termasuk yang turut mengantarkan Pangeran Biru menjuarai Liga Indonesia 1994-1995 dan Indonesia Super League (ISL) 2014-2015.

Sejumlah pemain legendaris Persib Bandung yang dimaksud adalah I Made Wirawan, Robby Darwis, Yudi Guntara, Sutiono Lamso, Gilang Angga Kusumah, Zaenal Arief, hingga Airlangga Sucipto, serta mantan pemain Maung Bandung lainnya dari lintas generasi.

Tidak hanya itu, Persib Bandung All-Stars juga akan memasukan beberapa pemain muda untuk menambah pengalaman mereka bermain. Sedangkan Borussia Dortmund Legends juga akan mendatangkan para pemain ikonik mereka.

Sebut saja seperti Marcel Schmelzer, Kevin Groekreutz, Roman Weidenfeller, Patrick Owomoyela, David Odonkor, Jan Koller, Mladen Petric, Mo Zidan, Dede, Joerg Heinrich, Ibrahim Tanko hingga Paul Lambert.