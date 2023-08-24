Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Diprediksi Bobol Gawang Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Bakal Jadi Top Skor

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |08:10 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Diprediksi Bobol Gawang Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Bakal Jadi Top Skor
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)
A
A
A

BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia U-23 yang diprediksi bobol gawang Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Kamis (24/8/2023) pukul 20.00 WIB di Rayong Province Stadium, Rayong, Thailand.

Bisa dibilang, ini merupakan laga ulangan final cabor sepakbola SEA Games 2023. Ketika itu, duel berlangsung panas terutama saat memasuki menit-menit akhir babak kedua hingga extra time.

Timnas Indonesia U-23 (Foto: PSSI)

Pada pertemuan terakhir itu, Indonesia mampu menang dengan skor telak 5-2 selama 120 menit. Lantas, siapakah yang akan menjadi pencetak gol kali ini? Berikut ulasannya.

5. Jeam Kelly Sroyer

Jeam Kelly Sroyer

Sayap serang Persik Kediri ini cukup sering mendapat peluang di Piala AFF U-23 2023. Sayangnya, Jeam Kelly masih belum mampu membuka rekening golnya bagi Timnas Indonesia U-23.

Jika diberi kesempatan lagi, sayap serang asal Papua ini bisa menjadi salah satu pencetak gol. Gerakannya yang ulet dan liat bisa membuat lini belakang Thailand kelabakan.

4. Esal Sahrul

Esal Sahrul

Pemain asal Persita Tangerang ini sudah diturunkan Shin Tae-yong dalam dua laga di Piala AFF U-23 2023, kendati bukan sebagai starter. Esal tentu sangat penasaran untuk membobol gawang lawan.

Musim ini, Esal sudah mengemas dua gol dari lima kali tampil di Liga 1 2023-2024. Kedua gol itu sama-sama dicetak saat masuk sebagai pemain pengganti. Ia tentu akan jadi opsi bagus andai serangan macet di babak kedua.

