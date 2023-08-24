Karim Benzema Susul Cristiano Ronaldo ke Al Nassr Gara-Gara Ribut dengan Pelatih Al Ittihad?

Karim Benzema ribut dengan pelatih Al Ittihad Nuno Espirito Santo hingga diisukan reuni dengan Cristiano Ronaldo di Al Nassr (Foto: Instagram/@karimbenzema)

PENYERANG Al Ittihad, Karim Benzema, diisukan ingin pindah usai ribut dengan sang pelatih, Nuno Espirito Santo. Lantas, akankah striker berusia 35 tahun itu menyusul Cristiano Ronaldo ke Al Nassr?

Baru-baru ini, Daily Mail melaporkan Nuno berselisih dengan Benzema. Pemain asal Prancis itu dinilai tidak cocok dengan gaya permainan yang diterapkan oleh sang juru taktik.

Nuno sendiri dikabarkan memang tidak meminta Al Ittihad untuk mendatangkan Benzema. Namun, pihak klub raksasa Liga Arab Saudi itu memiliki pertimbangan sendiri demi mengangkat popularitas dan bisnis mereka.

"Pelatih Al-Ittihad, Nuno Espirito Santo, telah mengatakan kepada klub bahwa Karim Benzema tidak sesuai dengan rencananya," tulis laporan Daily Mail, dikutip pada Kamis (24/8/2023).

Selain itu, Benzema juga disebut-sebut telah meminta jabatan kapten tim Al Ittihad. Namun, pelatih asal Portugal itu menolaknya. Keributan ini yang membuat eks striker Real Madrid tersebut diisukan tak nyaman dan ingin hengkang dari klub barunya.

"Benzema dikatakan 'tidak nyaman' bekerja di lingkungan saat ini di Al Ittihad yang dapat menyebabkan dia keluar secara mengejutkan setelah hanya dua bulan bersama tim," tulis laporan Daily Mail.