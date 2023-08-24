Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye Blak-blakan Ingin Bela Timnas Indonesia kepada Media Belanda: Saya Punya Sesuatu untuk Negara Ini!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |06:16 WIB
Thom Haye Blak-blakan Ingin Bela Timnas Indonesia kepada Media Belanda: Saya Punya Sesuatu untuk Negara Ini!
Thom Haye siap memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae? (Foto: Instagram/@thomhaye)
PEMAIN keturunan, Thom Haye, blak-blakan mengaku ingin membela Timnas Indonesia kepada media Belanda, Voetbalzone. Gelandang SC Heerenveen ini mengatakan memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk negara Indonesia.

Sebelumnya, Thom Haye memang kerap menjadi langganan Timnas Belanda di kelompok umur mulai dari U-15 hingga U-21 pada 2009-2015. Namun, pemain 28 tahun tersebut tidak dilirik untuk masuk skuad Timnas Belanda senior.

Thom Haye

Karena itu, Thom Haye belum pernah dipanggil membela Timnas Belanda senior hingga saat ini. Secara realistis, gelandang SC Heerenveen ini pun memastikan takkan pernah membela Timnas Belanda senior.

"Saya belum (menentukan), harus membuat pilihan itu. Dengan sedikit realistis, bisa dipastikan saya tidak akan pernah bermain untuk Belanda," ungkap Thom Haye kepada media Belanda, Voetbalzone, dikutip Kamis (24/8/2023).

Thom Haye pun membuka peluang membela Timnas Indonesia. Pemain keturunan itu mengatakan, membela Timnas Indonesia merupakan hal yang positif baginya. Namun, dia harus berpikir lebih dalam apakah itu keputusan yang tepat atau tidak.

"Saya pernah mendengar bahwa di sana ada kemungkinan bermain untuk (Timnas) Indonesia, tapi itu belum terwujud." jelas Thom Haye.

"Kedengarannya seperti sesuatu yang sangat bagus. Tapi, saya tidak akan memikirkannya sampai hal itu menjadi lebih konkret. Saya harus melihat apakah itu cocok untuk saya," tambah gelandang pemilik tendangan bebas mematikan ini.

Sebagai informasi, Thom Haye memang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya dari Sulawesi. Dengan adanya garis keturunan ini, ia mengaku ingin pergi ke Indonesia dan memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk Tanah Air.

