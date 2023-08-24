Striker Thailand Minta Suporter Teror Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023

RAYONG - Striker Timnas Thailand U-23, Netithorn Kaewcharoen, mengajak suporter sepakbola di negaranya untuk meneror Timnas Indonesia U-23 di babak semifinal Piala AFF U-23 2023. Ia mengharapkan kehadiran ribuan pendukung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Thailand U-23 di babak semifinal Piala AFF U-23 2023. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Kamis (24/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Kaewcharoen mengakui kiprah Thailand di Piala AFF U-23 2023 tak sempurna. Apalagi, ia baru menceploskan satu gol di turnamen ini, sesuatu yang belum sesuai harapan.

"Saya puas akan satu hal, tetapi dalam hati, saya tahu harus melakukan yang lebih baik. Karena masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, kami akan berjuang lebih keras di pertandingan berikutnya," papar Kaewcharoen, dikutip dari SMM Sport, Kamis (24/8/2023).

Lebih lanjut, striker berusia 22 tahun itu sadar perjalanan akan kian berat setelah memasuki babak semifinal. Terlebih, The Young Elephant War akan berhadapan dengan salah satu tim kuat yakni Indonesia.

Wajar bila Kaewcharoen mengharapkan kehadiran suporter di Rayong. Ia mengajak para pendukung untuk hadir langsung ke stadion berkapasitas 7.000 tempat duduk itu karena energi mereka sangat penting buat pemain.