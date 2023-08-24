Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Striker Thailand Minta Suporter Teror Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |06:03 WIB
Striker Thailand Minta Suporter Teror Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023
Netithorn Kaewcharoen mengajak suporter mendukung Timnas Thailand U-23 di semifinal melawan Timnas Indonesia U-23 (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

RAYONG - Striker Timnas Thailand U-23, Netithorn Kaewcharoen, mengajak suporter sepakbola di negaranya untuk meneror Timnas Indonesia U-23 di babak semifinal Piala AFF U-23 2023. Ia mengharapkan kehadiran ribuan pendukung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Thailand U-23 di babak semifinal Piala AFF U-23 2023. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Kamis (24/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Timnas Thailand U-23

Kaewcharoen mengakui kiprah Thailand di Piala AFF U-23 2023 tak sempurna. Apalagi, ia baru menceploskan satu gol di turnamen ini, sesuatu yang belum sesuai harapan.

"Saya puas akan satu hal, tetapi dalam hati, saya tahu harus melakukan yang lebih baik. Karena masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, kami akan berjuang lebih keras di pertandingan berikutnya," papar Kaewcharoen, dikutip dari SMM Sport, Kamis (24/8/2023).

Lebih lanjut, striker berusia 22 tahun itu sadar perjalanan akan kian berat setelah memasuki babak semifinal. Terlebih, The Young Elephant War akan berhadapan dengan salah satu tim kuat yakni Indonesia.

Wajar bila Kaewcharoen mengharapkan kehadiran suporter di Rayong. Ia mengajak para pendukung untuk hadir langsung ke stadion berkapasitas 7.000 tempat duduk itu karena energi mereka sangat penting buat pemain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652897/bonus-fantastis-rp200-juta-per-emas-dari-hary-tanoesoedibjo-untuk-biliar-sea-games-2025-lhp.webp
Bonus Fantastis! Rp200 Juta per Emas dari Hary Tanoesoedibjo untuk Biliar SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/annabella_putri_yohana.jpg
Siap Guncang Bangkok! Kontingen Biliar Indonesia Pede Borong Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement