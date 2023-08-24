Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bek Kontroversial Thailand Jonathan Khemdee Cedera Parah Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |05:51 WIB
Bek Kontroversial Thailand Jonathan Khemdee Cedera Parah Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023
Jonatham Khemdee cedera parah jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@jkhemdee17)
A
A
A

BEK kontroversial Thailand, Jonathan Khemdee, mengalami cedera parah jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023, Kamis (24/8/2023) pukul 20.00 WIB. Hal itu terlihat dalam sejumlah unggahan yang direpost ulang Jonathan Khemdee di akun Instagram-nya, @jkhemdee17.

“Cepat sembuh bro,” tulis akun @pphxne_16, sembari menampilakn jersey bernama punggung Jonathan Khemdee.

Jonathan Khemdee

“Jangan menyerah. Jangan lupakan seberapa jauh perjuangan Anda sejauh ini,” sambung akun @fa_sukprasert, dengan menunjukan foto lama Jonathan Khemdee saat mendribel bola.

Sekadar diketahui, Jonathan Khemdee yang memiliki darah Thailand-Denmark ini telah memutuskan pensiun dari tim nasional Thailand kelar SEA Games 2023. Ia merupakan pesepakbola yang dipenuhi kontroversi.

Selain pernah memprovokasi wasit di laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal SEA Games 2021, Jonathan Khemdee juga terkena kartu merah saat Thailand U-23 tumbang 2-5 dari Timnas Indonesia U-23 di final sepakbola SEA Games 2023.

Satu lagi, ia juga membuang medali perak yang didapatkannya di SEA Games 2023, sehingga mendapat kecaman dari berbagai pihak. Karena itu, sekalipun Jonathan Khemdee tidak main di Piala AFF U-23 2023 bersama Thailand U-23, namanya sering diingat masyarakat sepakbola Indonesia, terlebih jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs skuad Gajah Perang Muda.

Halaman:
1 2
      
