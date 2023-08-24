Jadwal Semifinal Piala AFF U-23 2023 Hari Ini: Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 dan Malaysia U-23 vs Vietnam U-23

Timnas Indonesia U-23 dijadwalkan menghadapi Timnas Thailand U-23 di babak semifinal Piala AFF U-23 2023, Kamis (24/8/2023) malam WIB (Foto: PSSI)

BERIKUT jadwal semifinal Piala AFF U-23 2023 hari ini, di mana Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Thailand U-23. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Kamis (24/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Empat tim sudah dipastikan berlaga di semifinal Piala AFF U-23 2023. Selain Indonesia dan tuan rumah Thailand, ada pula laga antara Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Vietnam U-23.

Duel yang disebut terakhir akan dimulai duluan. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung Kamis (24/8/2023) pukul 16.00 WIB di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand.

Laga ini akan menjadi adu gengsi antara Malaysia dengan Vietnam selaku juara grup masing-masing. Sejauh ini, statistik Malaysia dan Vietnam mirip-mirip di Piala AFF U-23 2023 yakni dua kali menang dengan torehan lima gol.

Pemenang pertandingan ini dipastikan melaju ke babak final Piala AFF U-23 2023. Mereka akan melawan pemenang dari laga penuh gengsi lainnya antara Thailand vs Indonesia.

Bisa dibilang, ini merupakan laga ulangan final cabor sepakbola SEA Games 2023. Ketika itu, duel berlangsung panas terutama saat memasuki menit-menit akhir babak kedua hingga extra time.