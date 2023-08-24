Kisah Inspiratif Octavio Tavinho, Harga Pasarannya Meroket Usai Jadi Striker RANS Nusantara FC

KISAH inspiratif Octavio Tavinho, pemain yang harga pasarannya meroket tajam usai jadi striker RANS Nusantara FC akan diulas di sini.

Ya, nama pemain asing RANS Nusantara FC, Octavio Alexandre Leal de Barros alias Tavinho menarik perhatian pencinta sepakbola tanah air. Pasalnya, pemain berusia 29 tahun asal Portugal ini mampu membawa tim milik Raffi Ahmad itu mengawali musim dengan baik.

Tavinho didatangkan oleh RANS Nusantara pada 23 Juni 2023 lalu. Menariknya, saat datang ke Indonesia, Tavinho tidak memiliki harga pasaran sama sekali.

Melansir dari laman Transfermarkt, nilai pasar Tavinho sejak bulan Maret 2023 adalah 0. Tidak diketahui pasti mengapa Tavinho tidak memiliki nilai pasar.

Tavinho sendiri dikenal sebagai striker yang memiliki akurasi tendangan yang sangat presisi. Lebih dari itu, pemain yang terakhir bermain di klub kasta ketiga Liga Portugal, Alverca itu juga memiliki kecepatan dan skill olah bola di atas rata-rata yang membuatnya sulit dihentikan.

Pemain ini lantas menjalani debut pertamanya di pekan kedua Liga 1 2023/2024 menghadapi Bhayangkara FC. Pada laga itu, Tavinho langsung tancap gas dengan mencetak gol. Gol itu lantas membawa The Prestige Phoenix - julukan RANS Nusantara - meraih kemenangan 2-1.

Penampilan impresif Tavinho kemudian berlanjut hingga ke laga-laga berikutnya. Pada laga menghadapi Persebaya Surabaya, dirinya juga sukses mencetak gol yang membawa RANS Nusantara meraih 1 poin setelah bermain imbang 2-2.