HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Hal Ini Fokus Dibenahi Thomas Doll Jelang Duel Dewa United vs Persija Jakarta

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |19:57 WIB
3 Hal Ini Fokus Dibenahi Thomas Doll Jelang Duel Dewa United vs Persija Jakarta
Persija Jakarta akan melawan Dewa United di Liga 1 2023-2024. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

TIGA hal yang fokus dibenahi Thomas Doll jelang duel Dewa United vs Persija Jakarta di pekan ke-10 Liga 1 2023-2024. Duel itu tepatnya akan tersaji di markas Dewa United, Indomilk Arena, Tangerang Jumat 25 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB.

Jelang duel itu, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, menyoroti lini pertahanan timnya yang keropos dalam beberapa laga terakhir. Arsitek asal Jerman itu pun ingin anak asuhnya memperbaiki tiga hal ketika tengah kehilangan bola.

Persija Jakarta

Pada laga menghadapi Dewa United, Doll mengingatkan anak asuhnya untuk terus fokus dan konsisten mengawal lini pertahanan. Jika Ilham Rio Fahmi dan kolega mampu tampil agresif, Doll yakin Persija bisa meminimalisasi ancaman dari tim lawan.

“Kami mencoba menemukan kekuatan di pertahanan, memenangkan duel, saya pikir kami mampu kembali bangkit memenangkan pertandingan, meskipun saya tahu besok akan menjadi laga sulit,” kata Doll pada konferensi pers, Kamis (24/8/2023).

Halaman:
1 2
      
