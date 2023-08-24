Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Lengkap Arema FC di Liga 1 2023-2024

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |21:02 WIB
Jadwal Lengkap Arema FC di Liga 1 2023-2024
Arema FC melakoni Liga 1 2023-2024 (Foto: Arema FC)
A
A
A

BAGI para pendukung klub sepakbola Arema FC sebaiknya jangan lewatkan jadwal lengkap mereka di Liga 1 2023-2024. Sebab, Liga 1 2023-2024 menggunakan format yang berbeda pada musim ini.

Namun nyatanya, musim ini akan menjadi tantangan berat bagi tim berjuluk Singo Edan tersebut. Bagaimana tidak, imbas dari kerusuhan Kanjuruhan pada Oktober 2022 lalu membuat Arema FC kerap mengalami penolakan dan kesulitan mencari kandang bahkan di berbagai kota.

Arema FC

Hal tersebut lantas membuat dirinya berada di urutan ke-12 pada musim sebelumnya. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Kamis (24/08/2023) terkait jadwal lengkap Arema FC yang dirilis oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Jadwal Lengkap Arema FC di kompetisi Liga 1 2023-2024

• Pekan 1: (2/7/2023) – Dewa United Vs Arema FC

• Pekan 2: (7/7/2023) – Arema FC Vs Persib

• Pekan 3: (15/7/2023) – Persik Vs Arema FC

• Pekan 4: (21/7/2023) – Arema FC Vs Bali United

• Pekan 5: (30/7/2023) – Persis Solo Vs Arema FC

• Pekan 6: (5/8/2023) – Arema FC Vs Barito Putera

• Pekan 7: (9/7/2023) – PSIS Vs Arema FC

• Pekan 8: (14/8/2023) – Arema FC Vs RANS Nusantara

• Pekan 9: (19/8/2023) – Persija Vs Arema FC

• Pekan 10: (26/8/2023) – Arema FC Vs Persikabo

• Pekan 11: (1/9/2023) – Bhayangkara FC Vs Arema FC

• Pekan 12: (16/9/2023) – Arema FC Vs Persita

• Pekan 13: (23/9/2023) – Persebaya Vs Arema FC

• Pekan 14: (30/9/2023) – Arema FC Vs PSS

• Pekan 15: (6/10/2023) – Arema FC Vs Borneo FC

• Pekan 16: (20/10/2023) – PSM Vs Arema FC

