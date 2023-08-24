Advertisement
LIGA INDONESIA

Jadwal Lengkap Persib Bandung di Liga 1 2023-2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |15:57 WIB
Jadwal Lengkap Persib Bandung di Liga 1 2023-2024
Berikut Jadwal Persib Bandung di Liga 1 2023-2024. (Foto: Persib Bandung)
JADWAL lengkap Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Persib Bandungs sendiri diketahui harus mengawali Liga 1 musim 2023-2024 dengan kurang baik.

Hingga pekan ke-9, Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- hanya mampu meraih 11 poin. Raihan poin itu didapat dari hasil 2 kali menang, 5 hasil imbang, dan 2 kekalahan.

Persib Bandung

Adapun Liga 1 musim 2023-2024 menggunakan format baru. Pada musim ini, akan dilaksanakan babak Reguler Series dan Championship Series.

Reguler Series sendiri merupakan babak liga, di mana setiap tim akan beradu untuk mendapat poin tertinggi. Empat tim dengan poin tertinggi nantinya akan masuk ke babak Championship Series.

Pada babak ini, empat tim yang lolos akan ditandingkan kembali dalam babak semifinal dengan format home-away. Dua tim yang menang akan melaju ke babak final untuk memperebutkan gelar juara.

Hal ini membuat perjalanan Persib Bandung untuk mencapai babak Championship Series semakin berat. Pasalnya, mereka harus meraih poin sebanyak-banyaknya di tengah performa yang masih belum stabil.

Meski begitu, peluang lolosnya skuad asuhan Bojan Hodak masih sangat tinggi. Terlebih, masih ada sekira 25 pertandingan yang akan Maung Bandung lakoni.

Telusuri berita bola lainnya
