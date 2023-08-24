Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dewa United vs Persija Jakarta: Egy Maulana Vikri Tak Sabar Hadapi Eks Rekan Setim di Lechia Gdansk Maciej Gajos

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |15:14 WIB
Dewa United vs Persija Jakarta: Egy Maulana Vikri Tak Sabar Hadapi Eks Rekan Setim di Lechia Gdansk Maciej Gajos
Egy Maulana Vikri kala membela Dewa United. (Foto: Dewa United)
A
A
A

TANGERANG – Bintang Dewa United, Egy Maulana Vikri, tak sabar melakoni laga kontra Persija Jakarta di pekan ke-10 Liga 1 2023-2024. Dalam laga Dewa United vs Persija Jakarta, Egy Maulana Vikri menantikan duelnya melawan sang eks rekan setim di Lechia Gdansk, yakni Maciej Gajos.

Sebagaimana diketahui, persija merekrut pemain asing asal Polandia, yakn Maciej Gajos. Gajos pun pernah bermain satu tim dengan Egy di klub Polandia, Lechia Gdansk, beberapa tahun lalu.

Maciej Gajos

Egy menyambut antusias laga timnya melawan Macan Kemayoran. Winger berlabel Timnas Indonesia itu secara khusus berbicara mengenai Maciej Gajos.

Menurut Egy, Gajos cukup banyak membantunya selama berkarier di Polandia. Dia pun tidak sabar berduel dengan Gajos di lapangan.

Lebih lanjut, Egy menegaskan akan mengesampingkan pertemanannya dengan Gajos dan pemain lain Persija demi membawa Dewa United menang. Menarik untuk melihat penampilan Egy dan Gajos di laga sengit nanti.

Halaman:
1 2 3
      
