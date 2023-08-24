Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bernardo Tavares Blak-blakan Sebut PSM Makassar Bukan Klub Kaya, Sindir soal Utang?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |05:37 WIB
Bernardo Tavares Blak-blakan Sebut PSM Makassar Bukan Klub Kaya, Sindir soal Utang?
Bernardo Tavares jujur mengakui PSM Makassar bukanlah klub kaya (Foto: Twitter/@PSM_Makassar)
A
A
A

GIANYAR - Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, terang-terangan menyebut Juku Eja bukanlah klub kaya. Apa yang dilakukan musim lalu ketika menjuarai Liga 1 2022-2023 adalah sebuah keajaiban.

Kondisi finansial PSM tengah ramai diperbincangkan. Juara bertahan Liga 1 itu dilaporkan memiliki utang menggunung hingga miliaran rupiah.

PSM Makassar melawan Yangon United

Laporan itu datang dari seorang wanita bernama Shesie Erisoya. Ia diketahui merupakan eks Sekretaris Direktur PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Munafri Arifuddin.

Sang direktur diketahui cukup lama menjabat sebagai CEO PSM Makassar sebelum bergabung dengan jajaran direksi PT LIB. Dalam unggahan di media sosialnya, Erisoya menyebut klub masih tersangkut utang soal biaya operasional dan akomodasi laga tandang seperti tiket, hotel tim, hingga gaji pemain pada kurun 2016-2019.

Tavares lantas merespons kabar di luar sana dengan pernyataan mengejutkan usai laga PSM Makassar vs Yangon United di Kualifikasi AFC Cup 2023-2024, Rabu 23 Agustus malam WIB, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Ia terang-terangan menyebut klubnya tak punya dana.

"Tidak, saya tidak pesimis, tapi saya realistis, musim lalu (juara Liga 1) adalah keajaiban, mengingat dana transfer kami dan apa yang kami dapatkan, maka dari itu kami butuh suporter di stadion, PSM ini bukan klub kaya," kata Tavares, dikutip pada Kamis (24/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652839/indonesia-sports-summit-2025-bukti-dukungan-semua-pihak-untuk-masa-depan-olahraga-indonesia-vdu.webp
Indonesia Sports Summit 2025, Bukti Dukungan Semua Pihak untuk Masa Depan Olahraga Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/fajar_fathur.jpg
Timnas Indonesia U-22 Diberi Rumus Jitu untuk Rebut Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement