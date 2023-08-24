Lelucon Carlos Tevez yang Mengaku Diancam Dibunuh oleh Istrinya karena Pilih Tinggalkan Juventus

LELUCON Carlos Tevez yang mengaku diancam dibunuh oleh istrinya karena pilih tinggalkan Juventus. Mantan pemain Timnas Argentina itu membela Si Nyonya Tua – julukan Juventus – selama dua tahun.

Tevez membela banyak klub top dalam kariernya, seperti Manchester City dan Manchester United. Pada 2013 ketika meninggalkan Manchester City, dia gabung Juventus.

Tevez memberikan kenangan manis dengan mencetak 50 gol dan 19 assist dari 19 penampilan, menghasilkan dua trofi Liga Italia dan membawa Si Nyonya Tua ke final Liga Champions sekali. Namun, dia meninggalkan klub tepat setelah kekalahan 1-3 dari Barcelona di final Liga Champions 2014-2015.

Di masa itulah Tevez memiliki cerita yang menarik dan baru diceritakan baru-baru ini. Dia mengatakan sang istri tercinta ingin membunuhnya karena memilih untuk pergi dari Juventus dan memilih pulang kembali ke Boca Junior.

“Sebuah momen luar biasa bagi saya ketika saya memutuskan untuk kembali ke Argentina. Vanessa, istri saya, ingin 'membunuh' saya,” kata Tevez, dilansir dari Football Italia, Kamis (24/8/2023).