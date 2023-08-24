Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Lelucon Carlos Tevez yang Mengaku Diancam Dibunuh oleh Istrinya karena Pilih Tinggalkan Juventus

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |15:25 WIB
Lelucon Carlos Tevez yang Mengaku Diancam Dibunuh oleh Istrinya karena Pilih Tinggalkan Juventus
Carlos Tevez mengaku diancam dibunuh sang istri karena tinggalkan Juventus (Foto: Twitter/Juventusfcen)
A
A
A

LELUCON Carlos Tevez yang mengaku diancam dibunuh oleh istrinya karena pilih tinggalkan Juventus. Mantan pemain Timnas Argentina itu membela Si Nyonya Tua – julukan Juventus – selama dua tahun.

Tevez membela banyak klub top dalam kariernya, seperti Manchester City dan Manchester United. Pada 2013 ketika meninggalkan Manchester City, dia gabung Juventus.

Carlos Tevez

Tevez memberikan kenangan manis dengan mencetak 50 gol dan 19 assist dari 19 penampilan, menghasilkan dua trofi Liga Italia dan membawa Si Nyonya Tua ke final Liga Champions sekali. Namun, dia meninggalkan klub tepat setelah kekalahan 1-3 dari Barcelona di final Liga Champions 2014-2015.

Di masa itulah Tevez memiliki cerita yang menarik dan baru diceritakan baru-baru ini. Dia mengatakan sang istri tercinta ingin membunuhnya karena memilih untuk pergi dari Juventus dan memilih pulang kembali ke Boca Junior.

“Sebuah momen luar biasa bagi saya ketika saya memutuskan untuk kembali ke Argentina. Vanessa, istri saya, ingin 'membunuh' saya,” kata Tevez, dilansir dari Football Italia, Kamis (24/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653143/hasil-bulu-tangkis-sea-games-2025-anatrias-bawa-indonesia-samakan-kedudukan-lawan-malaysia-22-dfr.webp
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Ana/Trias Bawa Indonesia Samakan Kedudukan Lawan MalaysiaÂ  2-2
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/timnas_indonesia_u_22_foto_pssi.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 vs Filipina di SEA Games 2025 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement