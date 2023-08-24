AS Roma Diprediksi Tetap Kesulitan Tampil Apik meski Sudah Jor-joran Belanja Pemain, Carlo Ancelotti: Bersaing di Eropa itu Sulit!

MADRID – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, memprediksi kiprah klub Italia, AS Roma, pada musim 2023-2024. Meski AS Roma sudah jor-joran belanja pemain di bursa transfer musim panas 2023 ini, Ancelotti merasa tim itu akan tetap sulit bersaing di kompetisi Eropa.

Bagi Don Carlo -julukan Ancelotti- AS Roma masih membutuhkan waktu untuk benar-benar bisa bersaing dengan klub kenamaan Eropa. Pasalnya, bukan hanya masalah kedalaman skuad saja yang diperlukan untuk bisa bersaing, melainkan juga finansial tim.

Meski begitu, Ancelotti memuji strategi AS Roma yang sukses mendatangkan pemain-pemain anyar pada musim ini. Tentunya, hal itu bisa memberi pengaruh kepada performa tim.

“Roma telah merekrut pemain-pemain papan atas, namun bersaing di Eropa itu sulit,” kata Ancelotti, dikutip dari Football Italia, Kamis (24/8/2023).

“Dibutuhkan proyek jangka panjang karena mereka tidak mampu bersaing secara ekonomi dengan klub-klub besar saat ini,” jelas Ancelotti.