Dikonfirmasi Carlo Ancelotti, Kepa Arrizabalaga Debut di Laga Celta Vigo vs Real Madrid pada Akhir Pekan Ini!

KEPA Arrizabalaga dipastikan jalani debut di laga Celta Vigo vs Real Madrid di pekan ketiga Liga Spanyol 2023-2024. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh sang pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Diketahui, Kepa adalah kiper yang dipinjam Los Blancos -julukan Real Madrid- dari Chelsea untuk satu musim. Transfer ini dilakukan karena kiper utama Real Madrid, Thibaut Courtois, mengalami cedera ACL sehingga diperkirakan absen sampai akhir musim.

Ancelotti mengatakan Kepa sudah sangat siap untuk menjalankan debutnya buat Real Madrid. Pasalnya, kiper itu sudah berlatih cukup keras dan beradaptasi dengan rekan-rekannya.

Mantan pelatih AC Milan itu optimis Kepa bakal tampil optimal di laga debutnya. Dia pun tak sabar menantikan aksi Kepa.

"Kepa akan bermain besok," kata Ancelotti dilansir Tuttomercato, Kamis (24/8/2023).

"Dia akan memberikan kontribusinya. Ini situasi spesial untuk semua orang," jelas Ancelotti.