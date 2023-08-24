Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kenapa Jersey Chelsea Tidak Ada Sponsor?

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |20:01 WIB
Kenapa Jersey Chelsea Tidak Ada Sponsor?
Chelsea bermain di Liga Inggris tanpa sponsor (Foto: REUTERS)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa jersey Chelsea tidak ada sponsor akan dibahas di sini. Hal ini membuat klub tersebut semakin menjadi pusat perhatian penikmat sepakbola khususnya Liga Inggris.

Klub Chelsea diketahui sudah resmi mengeluarkan jersey mereka untuk Liga Inggris musim 2023-2024. Namun pihak klub masih belum mendapatkan sponsor yang sesuai aturan Liga Inggris.

Chelsea

Chelsea nampaknya masih harus terus bernegosiasi untuk mencari pengganti Three sebagai perusahaan sponsor di seragam mereka sebelumnya. Kontrak kerja sama selama tiga musim terakhir harus berakhir di musim panas ini

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (24/8/2023), pihak manajemen Chelsea sudah melakukan penjajakan ke perusahaan Paramount+ untuk menjadi sponsor baru. Akan tetapi, pihak Liga Inggris menolaknya karena dikhawatirkan akan memunculkan konflik dengan mitra penyiaran seperti Sky Sports dan BT Sport.

Selanjutnya Chelsea juga aktif mendekati perusahaan taruhan judi Stake. Namun hal itu pun juga gagal karena mayoritas suporter tidak menyetujuinya. Adapun Premier League akan mulai melarang perusahaan judi menjadi sponsor klub setelah musim 2025-2026 nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653219/luncurkan-sportstive-bersama-valencia-tanoesoedibjo-luna-maya-bangga-kerja-sama-dengan-rcti-kcl.webp
Luncurkan Sportstive+ Bersama Valencia Tanoesoedibjo, Luna Maya Bangga Kerja Sama dengan RCTI+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/sepatu_lari.jpg
Kabar Baik! Pelari Indonesia Kini Punya Tempat Baru untuk Menunjang Performa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement