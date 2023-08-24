Kenapa Jersey Chelsea Tidak Ada Sponsor?

JAKARTA - Kenapa jersey Chelsea tidak ada sponsor akan dibahas di sini. Hal ini membuat klub tersebut semakin menjadi pusat perhatian penikmat sepakbola khususnya Liga Inggris.

Klub Chelsea diketahui sudah resmi mengeluarkan jersey mereka untuk Liga Inggris musim 2023-2024. Namun pihak klub masih belum mendapatkan sponsor yang sesuai aturan Liga Inggris.

Chelsea nampaknya masih harus terus bernegosiasi untuk mencari pengganti Three sebagai perusahaan sponsor di seragam mereka sebelumnya. Kontrak kerja sama selama tiga musim terakhir harus berakhir di musim panas ini

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (24/8/2023), pihak manajemen Chelsea sudah melakukan penjajakan ke perusahaan Paramount+ untuk menjadi sponsor baru. Akan tetapi, pihak Liga Inggris menolaknya karena dikhawatirkan akan memunculkan konflik dengan mitra penyiaran seperti Sky Sports dan BT Sport.

Selanjutnya Chelsea juga aktif mendekati perusahaan taruhan judi Stake. Namun hal itu pun juga gagal karena mayoritas suporter tidak menyetujuinya. Adapun Premier League akan mulai melarang perusahaan judi menjadi sponsor klub setelah musim 2025-2026 nanti.