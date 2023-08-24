Ipswich Town Pinjam Pemain Muda Manchester United, Elkan Baggott Bisa Curi Ilmu

Elkan Baggott diminta curi ilmu dari pemain muda Man United, Brandon Williams (Foto: Instagram)

MANCHESTER – Manchester United dikabarkan akan meminjamkan pemain muda mereka, Brandon Williams ke Ipswich Town. Jika transfer tersebut terwujud, maka bintang Timnas Indonesia, Elkan Baggott mendapat kesempatan berharga untuk mencuri ilmu dari punggawa tim berjuluk Setan Merah.

Williams kurang mendapat menit bermain sepanjang musim 2022-2023 silam. Pada musim lalu, sang bek sayap hanya tampil sebanyak satu kali di level senior.

Williams lebih banyak menghasbiskan waktu di tim junior Man United yang berlaga di kompetisi usia muda, Premier League 2. Itupun Williams hanya diberi kesempatan tampil sebanyak empat kali.

Manajemen Man United kemudian berencana meminjamkan Williams ke klub Championship alias kasta kedua, yakni Ipswich Town. Tujuannya tentu agar sang pemain mendapat menit bermain lebih banyak.

Jurnalis pakar transfer, Fabrizio Romano menyebut kesepakatan Man United dan Ipswich terkait peminjaman Williams sudah memasuki tahap lanjutan. Kedua klub pun berencana memasukkan klausul pembelian pada kontrak peminjaman pemain berusia 22 tahun itu.

BACA JUGA: Ternyata Ini Reaksi Komentator Eropa Melihat Aksi Apik Elkan Baggott di Eropa

“Negosiasi antara Ipswich Town dan Manchester United untuk Brandon Williams semakin maju. Kesepakatan pinjaman untuk memasukkan klausul opsi beli,” cuit Fabrizio pada Twitter pribadinya, Kamis (24/8/2023).

“Williams, dalam daftar pemain yang diperkirakan akan meninggalkan Man United pada akhir bursa transfer,” tandasnya.