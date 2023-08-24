Incar Bintang Wolverhampton, Manchester City Siap Gelontorkan Rp972 Miliar

MANCHESTER – Manchester City masih mengincar nama lain di sisa waktu bursa transfer musim panas 2023. The Citizens kabarnya tengah menyiapkan tawaran untuk bintang Wolves, Matheus Nunes.

Man City menawarkan Wolves 50 juta poundsterling (Rp972 miliar) untuk gelandang mereka Matheus Nunes. Namun demikian, Wolves mematok harga Nunes sebesar 70 juta poundsterling (Rp1,3 trilun) dan bertekad mempertahankannya.

Pelatih Man City, Pep Guardiola, ingin mengontrak gelandang asal Portugal itu menyusul gagalnya upaya mengontrak playmaker West Ham, Lucas Paqueta. Padahal, Man City diklaim telah menawarkan 85 juta poundsterling (Rp1,6 triliun) untuk pemain asal Brasil itu.

Dilansir dari The Sun, Kamis (24/8/2023), Guardiola melabeli Nunes sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Label itu disematkan sang pelatih setelah Man City menang 5-0 atas Sporting Lisbon di Liga Champions tahun lalu.

Upaya Man City untuk mendaratkan Paqueta gagal pekan lalu setelah sang pemain menjadi pusat penyelidikan FA terkait kasus judi. Penyelidikan tersebut berfokus pada kartu kuning yang didapatkan Paqueta di laga West Ham melawan Aston Villa Maret lalu.