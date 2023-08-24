Daftar 26 Klub dan Pembagian Pot Drawing Liga Champions 2023-2024: Potensi Grup Neraka!

DAFTAR 26 klub dan pembagian pot drawing Liga Champions 2023-2024 akan dibahas Okezone. Dari total 32 peserta Liga Champions 2023-2024, sudah ada 26 tim yang dipastikan lolos ke babak fase grup, sedangkan 6 tiket lainnya akan diperebutkan di babak playoff/kualifikasi oleh 12 klub.

Sebanyak 12 klub tersebut yakni Glasgow Rangers, PSV Eindhoven, Rakow Czestochowa, Copenhagen, Antwerp, AEK Athens, Molde, Galatasaray, SC Braga, Panathinaikos, Maccabi Haifa, dan Young Boys. Mereka akan memainkan playoff yang jadi langkah terakhir untuk mendapatkan 6 tiket ke fase grup Liga Champions 2023-2024.

(Glasgow Rangers berjuang lolos ke Liga Champions 2023-2024)

Jika sudah lengkap, 32 klub peserta fase grup Liga Champions 2023-2024 akan dibagi ke dalam delapan grup (A hingga H) yang terdiri dari masing-masing empat tim tiap grupnya. Untuk drawing fase grup Liga Champions 2023-2024 ini setiap tim akan diunggulkan ke dalam empat pot.

Pot 1 akan berisi pemegang juara bertahan Liga Champions dan Liga Eropa 2022-2023 serta juara dari enam asosiasi teratas berdasarkan koefisien asosiasi UEFA (Spanyol, Italia, Prancis, Portugal dan Belanda). Sementara itu, pot 2, 3, dan 4 dinilai berdasarkan pencapaian mereka di kompetisi antarklub Eropa dalam lima tahun terakhir.

Dengan demikian, pot 1 terdiri dari Manchester City (juara Liga Champions 2022-2023), Sevilla (juara Liga Eropa 2022-2023), serta juara-juara liga domestik, yakni Barcelona (Spanyol), Napoli (Italia), Bayern Munich (Jerman), Paris Saint-Germain (Prancis), Benfica (Portugal), dan Feyenoord (Belanda).

Sementara itu, pot 2 terdiri dari Real Madrid, Manchester United, Inter Milan, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, RB Leipzig, FC Porto, dan Arsenal. Kemudian pot 3 diisi Shakhtar Donetsk, Red Bull Salzburg, AC Milan, Lazio, Red Star Belgrade, dan pemenang playoff/kualifikasi.