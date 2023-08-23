Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23, Bali United Kirim Dukungan untuk Kadek Arel

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |21:06 WIB
Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23, Bali United Kirim Dukungan untuk Kadek Arel
Kadek Arel dapat dukungan dari pelatih Bali United Stefano Cugurra jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 (Foto: Liga Indonesia Baru)
JELANG laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23, Bali United kirim dukungan untuk Kadek Arel. Pelatih Stefano Cugurra menyatakan dukungan penuhnya kepada sang pemain karena itu merupakan kesempatan untuknya mendapatkan banyak pengalaman.

Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – tampil di semifinal Piala AFF U-23 2023 menghadapi Thailand U-23. Laga ini akan digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Kamis (24/8/2023).

Kadek Arel

Stefano Cugurra menegaskan bahwa dukungan kepada Kadek harus terus mengalir. Itu agar pemain itu makin percaya diri membela tim asuhan Shin Tae-yong.

"Kadek Arel masih sangat muda dan perjalanan kariernya masih panjang. Seharusnya semua pemain mendukung dan support buat bisa percaya diri bisa kembali bermain bagus ketika ada kesempatan bermain lagi,” kata Stefano Cugurra dilansir dari laman Bali United, Rabu (23/8/2023).

Pelatih yang akrab disapa Teco tersebut mengatakan bahwa Bali United sebenarnya kehilangan sosok Kadek Arel di lini pertahanan. Namun, timnya memprioritaskan Timnas Indonesia U-23.

