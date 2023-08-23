5 Pemain Timnas Indonesia Ini Pilih Nikah Muda, Nomor 1 Kawin di Usia 20 Tahun!

DERETAN 5 Pemain Timnas Indonesia ini pilih nikah muda. Jodoh, maut, dan rezeki menjadi rahasia Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat kapan waktu kedatangannya.

Karena itulah, ketika jodoh datang lebih cepat biasanya mendatangkan kebagiaan yang tiada tara. Hal inilah yang dirasakan oleh sejumlah pemain Timnas Indonesia yang diketahui mendapatkan jodohnya di saat usianya masih tergolong muda.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (23/8/2023) berikut 5 Pemain Timnas Indonesia Ini Pilih Nikah Muda:

5. Pratama Arhan





Kabar bahagia datang dari Pratama Arhan yang baru saja melepas masa lajangnya di usia 21 tahun. Pemain Tokyo Verdy ini resmi menikahi putri Andre Rosiade, Azizah Salsha, pada Minggu (20/8/2023) lalu di Jepang.

Pernikahan Arhan dan Azizah terbilang cukup sederhana. Kendati demikian, hadir beberapa orang penting dalam pernikahan tersebut. Sebut saja Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Ketua DPR RI Dasco.

4. Hansamu Yama





Pemain Timnas Indonesia selanjutnya yang menikah di usia muda adalah Hansamu Yama. Sosok pemain andalan Persija Jakarta ini menikah di suia 25 tahun pada 2019 silam dengan Zerlinda Gitta Anggraeni.

3. Ilham Udin Armayn





Di urutan selanjutnya ada sosok Ilham Udin Armayn, pemain Timnas Indonesia asal Ternate yang menikah di usia 22 tahun. Ilham diketahui menikah dengan Lela Monika Yusran pada 2019 lalu setelah sebelumnya menjalani pacaran selama tiga tahun.