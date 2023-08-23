5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Kalahkan Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Tuah sang Bomber

Timnas Indonesia U-23 bermain menghadapi Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

SEBANYAK lima alasan Timnas Indonesia U-23 bakal kalahkan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah berharap tuah sang bomber, Ramadhan Sananta.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – sukses lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 sebagai runner-up terbaik. Namun, yang akan dihadapi sama sekali tidak mudah, yaitu Thailand U-23 yang notabenenya adalah tuan rumah.

Timnas Thailand U-23 diunggulan di sini di atas kertas. Namun, ada lima hal yang bisa melatarbelakangi kemenangan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 nanti.

Berikut 5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Kalahkan Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023

5. Dapat Istirahat Lebih Lama





Timnas Indonesia U-23 mendapatkan jatah istirahat lebih lama ketimbang Thailand. Pertandingan terakhir untuk skuad asuhan Shin Tae-yong adalah pada hari Minggu 20 Agustus 2023 lalu selagi Thailand bermain terakhir kali pada Senin 21 Agustus 2023.

Jatah istirahat yang berbeda sehari ini bisa menguntungkan Timnas Indonesia U-23. Oleh karena itu, hal ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

4. Thailand U-23 Bermain Lebih Sering





Timnas Thailand U-23 memainkan total tiga pertandingan di fase grup. Mereka pun bermain tiap dua hari sekali selama di fase grup tersebut.

Ditambah dengan jatah istirahat yang lebih singkat, tentunya hal ini tidak menguntungkan bagi Thailand. Bukan tidak mungkin, Timnas Indonesia U-23 bisa mendapatkan hasil yang maksimal pada semifinal nanti.