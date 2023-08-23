Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Thailand, Pengamat Anggap Garuda Muda Bakal Kesulitan karena Banyak Pemain Ditahan Klub

JAKARTA - Pengamat sepakbola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni, memprediksi Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 bakal kesulitan melawan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023, Kamis 24 Agustus 2023. Ia berkata seperti itu karena merasa Timnas Indonesia U-23 tidak membawa kekuatan terbaiknya imbas dari banyaknya klub yang menahan pemain saat PSSI memanggilnya.

Ya, seperti yang diketahui Timnas Indonesia U-23 dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 usai menjadi runner-up terbaik. Masalahnya kini lawan yang dihadapi skuad Garuda Muda di semifinal adalah tim tuan rumah, Thailand U-23, yang tentu memiliki tim kuat.

Kusnaeni pun menilai Timnas Indonesia U-23 kemungkinan akan kesulitan karena mereka tidak membawa skuad terbaiknya pada Piala AFF U-23 2023. Hal itu disebabkan karena sejumlah pemain dilarang oleh klubnya untuk membela Timnas Indonesia U-23.

Mohamad Kusnaeni mengatakan lolos semifinal saja sudah menjadi capaian bagus untuk Timnas Indonesia U-23 dengan kondisi seperti itu. Pasalnya, negara-negara lain memang jauh lebih siap ketimbang tim asuhan Shin Tae-yong.

"Tim ini bisa maju ke semifinal saja buat saya hal positif. Karena dari segi materi pemain tim ini jauh sekali dibandingkan yang tim SEA games," kata Kusnaeni dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Rabu (23/8/2023).

"Jadi, hampir semua pemain yang sekarang di Piala AFF U-23 itu pemain pelapis atau yang sebelumnya belum pernah mencicipi pengalaman bermain bersama timnas U-22," tambahnya.