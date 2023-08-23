Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Harapan Terbesar Kiper KMSK Deinze untuk Marselino Ferdinan

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |18:18 WIB
Ini Harapan Terbesar Kiper KMSK Deinze untuk Marselino Ferdinan
Marselino Ferdinan diharapkan mampu membantu KMSK Deinze promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia (Foto: KMSK Deinze)
A
A
A

KIPER KMSK Deinze menaruh harapan besar kepada Marselino Ferdinan dalam memperebutkan tiket promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia. Klub berseragam oranye itu yakin bahwa Ferdinan mampu mempertahankan performa terbaiknya musim ini.

Marselino Ferdinan resmi berseragam KMSK Deinze mulai Februari 2023 lalu. Eks pemain Persebaya Surabaya itu menunjukan performa impresif selama pertandingan pramusim. Hal ini terbukti ketika Ferdinan mampu membobol 2 gol saat melawan FC Groningen.

Marselino Ferdinan

Ferdinan juga sempat tampil selama 45 menit ketika KMSK Deinze taklukan Royal Knokke dengan skor tipis 2-1 pada, Sabtu (05/08/23) lalu. Berakhirnya laga tersebut menutup deretan pertandingan KMSK Deinze.

Kemampuan William Dutoit kian matang. Kiper KMSK Deinze, William Dutoit, memperhatikan talenta yang dimiliki pemain kelahiran kelahiran 2004 itu.

William Dutoit meyakini bahwa rekannya itu mampu mengubah nasib KMSK Deinze musim ini dan kedepannya. Kiper KMSK Deinze itu menaruh harapan besar kepada Marselino Ferdinan untuk membawa KMSK Deinze promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia.

“Saya yakin anak muda ini bisa mengubah nasib klub di musim ini. Saat latihan bersama, ia sudah mampu tampil percaya diri dan sering berhadapan dengan saya satu lawan satu,” tutur William Dutoit kepada media.

William Dutoit kerap berlatih bersama William Dutoit. Kiper asal Prancis itu melihat perkembangan pesat pada diri Ferdinan. Tidak hanya perkembangan teknik, tetapi juga mentalitas sebagai pemain profesional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188389/pratama_arhan-CMD5_large.jpg
Ayah Meninggal Dunia, Pratama Arhan Absen di Laga Persib Bandung vs Bangkok United?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/45/3188364/ole_romeny-eh8c_large.jpg
Comeback di Laga Swansea City vs Oxford United, Ole Romeny Catatkan Statistik Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188353/ayah_pratama_arhan_meninggal_dunia-svuN_large.jpg
Kabar Duka, Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188336/justin_hubner-oyEf_large.jpg
Pelatih Fortuna Sittard Sebut Justin Hubner Bodoh Usai Kartu Merah saat Kalah 1-3 dari Ajax Amsterdam
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/11/1652845/hasil-sepak-bola-putri-sea-games-2025-indonesia-hancurkan-singapura-31-ibl.webp
Hasil Sepak Bola Putri SEA Games 2025: Indonesia Hancurkan Singapura 3-1Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/timnas_futsal_indonesia_jadwal.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025: Perdana Lawan Myanmar!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement