Ini Harapan Terbesar Kiper KMSK Deinze untuk Marselino Ferdinan

KIPER KMSK Deinze menaruh harapan besar kepada Marselino Ferdinan dalam memperebutkan tiket promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia. Klub berseragam oranye itu yakin bahwa Ferdinan mampu mempertahankan performa terbaiknya musim ini.

Marselino Ferdinan resmi berseragam KMSK Deinze mulai Februari 2023 lalu. Eks pemain Persebaya Surabaya itu menunjukan performa impresif selama pertandingan pramusim. Hal ini terbukti ketika Ferdinan mampu membobol 2 gol saat melawan FC Groningen.

Ferdinan juga sempat tampil selama 45 menit ketika KMSK Deinze taklukan Royal Knokke dengan skor tipis 2-1 pada, Sabtu (05/08/23) lalu. Berakhirnya laga tersebut menutup deretan pertandingan KMSK Deinze.

Kemampuan William Dutoit kian matang. Kiper KMSK Deinze, William Dutoit, memperhatikan talenta yang dimiliki pemain kelahiran kelahiran 2004 itu.

William Dutoit meyakini bahwa rekannya itu mampu mengubah nasib KMSK Deinze musim ini dan kedepannya. Kiper KMSK Deinze itu menaruh harapan besar kepada Marselino Ferdinan untuk membawa KMSK Deinze promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia.

“Saya yakin anak muda ini bisa mengubah nasib klub di musim ini. Saat latihan bersama, ia sudah mampu tampil percaya diri dan sering berhadapan dengan saya satu lawan satu,” tutur William Dutoit kepada media.

William Dutoit kerap berlatih bersama William Dutoit. Kiper asal Prancis itu melihat perkembangan pesat pada diri Ferdinan. Tidak hanya perkembangan teknik, tetapi juga mentalitas sebagai pemain profesional.