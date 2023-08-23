Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Nekat Selfie Bareng Lionel Messi, Mata Pria Ini Kena Bogem Sampai Berdarah

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |18:00 WIB
Gara-Gara Nekat Selfie Bareng Lionel Messi, Mata Pria Ini Kena Bogem Sampai Berdarah
Momen Lionel Messi dan sang istri, Antonela Roccuzzo berpesta usai Inter Miami juara Leagues Cup 2023. (Foto: DailyMail)
A
A
A

GARA-gara nekat foto selfie bareng Lionel Messi, mata pria ini kena bogem sampai berdarah. Menjadi seorang mega bintang sepakbola tentu memiliki suka duka tersendiri.

Lionel Messi pun merasakan hal yang sama. Salah satu hal yang mungkin sering ia alami adalah banyaknya penggemar yang ingin mendatanginya untuk berfoto bersama. Sayangnya, dalam beberapa kasus penggemar tidak bisa melihat situasi dan kondisi sehingga menimbulkan huru hara.

Seperti yang baru-baru ini terjadi, gara-gara nekat foto selfie bareng Lionel Messi, mata pria ini kena bogem sampai berdarah. Dilansir dari Daily Mail, kejadian tersebut terjadi di sebuah restoran steak Jepang, Gekko, di Miami, Amerika Serikat.

Saat itu Lionel Messi dan Istrinya, Antonela Rocuzzo, serta beberapa publik figur lain seperti David Beckham, Victoria Beckham, Sergio Busquets, hingga Jordi Alba tengah berpesta untuk merayakan kemenangan atas Charlotte FC di Piala Liga.

Fans Lionel Messi

Namun tiba-tiba muncul sebuah keributan. Hal ini terjadi setelah seorang pria mengklaim dirinya akan mengambil foto bersama keluarganya justru diusir dari restoran milik David Beckham dan rapper Bad Bunny tersebut.

Pasalnya, pihak keamanan restoran menuduh pria itu tengah mencoba memotret Messi dan juga istrinya. Pria yang tidak diketahui namanya itu pun membantah tuduhan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652847/iba-world-mens-boxing-championship-2025-hadir-di-vision-saatnya-nonton-aksi-petinju-dunia-oyl.webp
IBA World Menâs Boxing Championship 2025 Hadir di VISION+, Saatnya Nonton Aksi Petinju Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/46/3172693/fati_vazquez_dan_lamine_yamal_sempat_liburan_bareng_pada_musim_panas_2025_touchlinex-ekIS_large.jpg
Fati Vazquez: Lamine Yamal Punya Daftar Perempuan yang Dikencani Tiap Hari!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement