Gara-Gara Nekat Selfie Bareng Lionel Messi, Mata Pria Ini Kena Bogem Sampai Berdarah

GARA-gara nekat foto selfie bareng Lionel Messi, mata pria ini kena bogem sampai berdarah. Menjadi seorang mega bintang sepakbola tentu memiliki suka duka tersendiri.

Lionel Messi pun merasakan hal yang sama. Salah satu hal yang mungkin sering ia alami adalah banyaknya penggemar yang ingin mendatanginya untuk berfoto bersama. Sayangnya, dalam beberapa kasus penggemar tidak bisa melihat situasi dan kondisi sehingga menimbulkan huru hara.

Seperti yang baru-baru ini terjadi, gara-gara nekat foto selfie bareng Lionel Messi, mata pria ini kena bogem sampai berdarah. Dilansir dari Daily Mail, kejadian tersebut terjadi di sebuah restoran steak Jepang, Gekko, di Miami, Amerika Serikat.

Saat itu Lionel Messi dan Istrinya, Antonela Rocuzzo, serta beberapa publik figur lain seperti David Beckham, Victoria Beckham, Sergio Busquets, hingga Jordi Alba tengah berpesta untuk merayakan kemenangan atas Charlotte FC di Piala Liga.

Namun tiba-tiba muncul sebuah keributan. Hal ini terjadi setelah seorang pria mengklaim dirinya akan mengambil foto bersama keluarganya justru diusir dari restoran milik David Beckham dan rapper Bad Bunny tersebut.

Pasalnya, pihak keamanan restoran menuduh pria itu tengah mencoba memotret Messi dan juga istrinya. Pria yang tidak diketahui namanya itu pun membantah tuduhan tersebut.