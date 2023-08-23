Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Hadapi Timnas Indonesia U-23, Pelatih Thailand U-23 Prediksi Laga Bakal Panas Melebihi Final SEA Games 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |17:50 WIB
Jelang Hadapi Timnas Indonesia U-23, Pelatih Thailand U-23 Prediksi Laga Bakal Panas Melebihi Final SEA Games 2023
Pelatih Timnas Thailand U-23, Issara Sritaro (kanan) bersama juru taktik Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/changsuek)
A
A
A

RAYONG – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 akan berjumpa lagi dengan Thailand di semifinal Piala AFF U-23 2023. Pada pertemuan terakhir mereka, yakni di final SEA Games 2023 pada Mei lalu, pertandingan berjalan amat sengit nan keras.

Menariknya, pelatih Timnas Thailand U-23, Issara Sritaro, justru memprediksi pertemuan melawan Timnas Indonesia U-23 di Rayong Province Stadium, pada Kamis 24 Agustus 2023 nanti justru akan lebih panas dan gila ketimbang final SEA Games 2023.

Sebab Sritaro percaya kedua tim akan sama-sama mengeluarkan permainan terbaiknya demi bisa merebut tiket ke final Piala AFF U-23 2023. Jadi, karena itulah ia memprediksi akan tercipta sebuah laga panas di antara Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23.

Sebagai pengingat, Timnas Thailand dan Indonesia memiliki rivalitas yang cukup kental. Tidak hanya di level senior, tetapi juga kelompok umur.

Final SEA Games 2023 menjadi bukti betapa panasnya tensi pertandingan. Pada laga itu, ofisial, tim pelatih dan pemain Thailand U-22 terlibat kericuhan dengan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Thailand U-23

Medali emas Timnas Indonesia U-22 asuhan Indra Sjafri pun harus dibayar mahal. Pasalnya, dua pemain Timnas Indonesia U-22, yakni Komang Teguh dan Titan Agung harus dikenai sanksi oleh AFC, menjadikan keduanya tidak bisa tampil di Piala AFF U-23 edisi kali ini.

Thailand U-23 dan Timnas Indonesia U-23 kini harus kembali berhadapan di laga semifinal Piala AFF U-23 2023. Issara Sritaro selaku pelatih Thailand U-23 menyebut pertemuan kali ini akan lebih gila dari final tersebut.

Halaman:
1 2
      
