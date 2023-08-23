Shin Tae-yong Siapkan Alasan jika Timnas Indonesia U-23 Kalah dari Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023?

SHIN Tae-yong sudah menyiapkan alasan jika Timnas Indonesia U-23 kalah dari Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023? Siang tadi, Shin Tae-yong hadir di konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 pada Kamis, 24 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Dalam konferensi pers tersebut, Shin Tae-yong memuji Timnas Thailand U-23 memiliki skuad terkuat di Piala AFF U-23 2023. Apakah ini sebagai bentuk pujian Shin Tae-yong kepada Thailand U-23, sekaligus alasan jika Timnas Indonesia U-23 tumbang dari sang lawan?

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong menyayangkan Timnas Indonesia U-23 tidak tampil full team di Piala AFF U-23 2023. Akibat tidak tampil dengan skuad terbaik, Timnas Indonesia U-23 terseok-seok di fase grup.

Setelah kalah 1-2 dari Malaysia U-23, Timnas Indonesia U-23 hanya menang 1-0 atas Timor Leste U-23. Alhasil, Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 hanya lewat jalur runner-up terbaik.

Hal itu berbeda dengan Thailand U-23 asuhan Issara Sritaro yang tampil solid di fase grup. Berturut-turut, skuad Gajah Perang Muda menang 3-0 atas Myanmar U-23 dan Brunei U-23, serta 2-0 kontra Kamboja U-23.

“Saya sudah menonton pertandingan Thailand dan menurut saya Thailand memiliki skuad terkuat di turnamen ini (Piala AFF U-23 2023)," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23.