Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Siapkan Alasan jika Timnas Indonesia U-23 Kalah dari Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |17:48 WIB
Shin Tae-yong Siapkan Alasan jika Timnas Indonesia U-23 Kalah dari Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023?
Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia U-23 menumbangkan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023? (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong sudah menyiapkan alasan jika Timnas Indonesia U-23 kalah dari Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023? Siang tadi, Shin Tae-yong hadir di konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 pada Kamis, 24 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Dalam konferensi pers tersebut, Shin Tae-yong memuji Timnas Thailand U-23 memiliki skuad terkuat di Piala AFF U-23 2023. Apakah ini sebagai bentuk pujian Shin Tae-yong kepada Thailand U-23, sekaligus alasan jika Timnas Indonesia U-23 tumbang dari sang lawan?

Shin Tae-yong

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong menyayangkan Timnas Indonesia U-23 tidak tampil full team di Piala AFF U-23 2023. Akibat tidak tampil dengan skuad terbaik, Timnas Indonesia U-23 terseok-seok di fase grup.

Setelah kalah 1-2 dari Malaysia U-23, Timnas Indonesia U-23 hanya menang 1-0 atas Timor Leste U-23. Alhasil, Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 hanya lewat jalur runner-up terbaik.

Hal itu berbeda dengan Thailand U-23 asuhan Issara Sritaro yang tampil solid di fase grup. Berturut-turut, skuad Gajah Perang Muda menang 3-0 atas Myanmar U-23 dan Brunei U-23, serta 2-0 kontra Kamboja U-23.

“Saya sudah menonton pertandingan Thailand dan menurut saya Thailand memiliki skuad terkuat di turnamen ini (Piala AFF U-23 2023)," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652707/jadwal-bulu-tangkis-sea-games-2025-putri-kw-pimpin-indonesia-lawan-myanmar-mnm.webp
Jadwal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Putri KW Pimpin Indonesia Lawan Myanmar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/bek_sassuolo_jay_idzes.jpg
Jay Idzes Berkelas! Lini Serang Fiorentina Dibuat Mati Kutu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement