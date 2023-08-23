Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming PSM Makassar vs Yangon United di Kualifikasi Piala AFC 2023-2024

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |17:42 WIB
Link Live Streaming PSM Makassar vs Yangon United di Kualifikasi Piala AFC 2023-2024
PSM Makassar menghadapi Yangon United di kualifikasi Piala AFC 2023-2024 (Foto: Twitter/PSM_Makassar)
LINK live streaming PSM Makassar vs Yangon United di Kualifikasi Piala AFC 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga ini akan dimainkan pada pukul 18.00 WIB nanti, Rabu (23/8/2023), di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.

Juku Eja – julukan PSM Makassar – akan memperebutkan tiket lolos ke putaran final Piala AFC 2023-2024. Itu karena mereka sukses menjadi juara Liga 1 2022-2023 lalu.

PSM Makassar

Mereka seharusnya memiliki peluang untuk memperebutkan tiket lolos ke Liga Champions Asia 2023-2024. Namun, tim asuhan Bernardo Tavares kalah dalam playoff internal kontra Bali United lewat adu penalti.

Menjelang laga, Bernardo Tavares sama sekali tidak meremehkan Yangon United. Menurutnya, tim asal Myanmar itu punya kemampuan untuk menyulitkan PSM Makassar.

“Kami akan bermain melawan salah satu tim terbaik di Myanmar, yang memiliki banyak pemain berpengalaman di Timnas Myanmar, dan juga pemain asing yang bagus, pelatih dengan sarat pengalaman, pelatih asal Jerman,” kata Bernardo pada konferensi pers, Selasa (22/8/2023).

