Fakta Ini Bikin Timnas Indonesia U-23 Menang 4-1 atas Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023?

TIMNAS Indonesia U-23 akan bersua Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 pada Kamis, 24 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB. Apakah Timnas Indonesia U-23 akan memenangkan pertandingan dengan skor 4-1 atas Thailand U-23?

Lantas, dari mana prediksi ini muncul? Prediksi ini muncul merujuk ke dalam daftar pencetak gol saat Timnas Indonesia U-23 menang 5-2 atas Timnas Thailand U-23 di final sepakbola SEA Games 2023.

(Ramadhan Sananta cetak dua gol di final sepakbola SEA Games 2023)

Dari empat pemain yang membobol gawang Thailand di final SEA Games 2023, tiga di antaranya ikut serta di Piala AFF U-23 2023, yakni Ramadhan Sananta (dua gol), Irfan Jauhari dan Beckham Putra. Tercatat hanya Fajar Fathur, pemain pencetak gol Timnas Indonesia U-22 di final SEA Games 2023 yang absen di Piala AFF U-23 2023.

Sementara itu, dua gol yang dicetak dua pemain Thailand, hanya Yotsakurn Burapha yang ikut serta. Anan Yodsangwal yang mencetak satu gol lainnya absen di Piala AFF U-23 2023.

Berdasarkan data di atas lah, pengandaian muncul. Jika Ramadhan Sananta (dua gol), Irfan Jauhari dan Beckham Putra sanggup mengulangi pencapaian pada tiga bulan lalu, peluang Timnas Indonesia U-23 mengalahkan Thailand U-23 sangat besar.

Secara kualitas pemain di Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 memang tidak sekuat di SEA Games 2023. Banyak pemain jebolan SEA Games 2023 yang absen di Piala AFF U-23 2023 seperti Pratama Arhan, Marselino Ferdinan hingga Witan Sulaeman.