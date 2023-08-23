Preview Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023: Sanggupkah Garuda Muda Menang?

RAYONG – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 berhasil lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan status runner-up terbaik. Bisa dikatakan skuad Garuda Muda lolos berkat bantuan keberuntungan karena untungnya peringkat kedua dari Grup A dan C tak memiliki poin yang lebih baik dari Timnas Indonesia U-23.

Lantas dengan kondisi seperti itu, sanggupkah Timnas Indonesia U-23 menang di semifinal? Apalagi lawan mereka nanti adalah salah satu tim kandidat juara, yakni Thailand U-23.

Sebagai informasi, duel antara Timnas Indonesia U-23 vs Thailand akan digelar di Rayong Province Stadium, Rayong, Kamis 24 Agustus 2923 pukul 20.00 WIB. Timnas Indonesia U-23 wajib mengalahkan Thailand jika ingin melangkah ke babak final turnamen edisi kali ini.

Akan tetapi, Thailand bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Terlebih lagi, tim berjuluk Gajah Perang itu lolos ke semifinal dengan status juara Grup A. Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 lolos lewat jalur runner up terbaik.

Harus diakui, Timnas Indonesia U-23 tidak dalam kekuatan terbaik di turnamen edisi kali ini. Sejumlah pemain kunci yang diinginkan pelatih Shin Tae-yong tidak dilepas klub karena Liga 1 2023-2024 masih bergulir.

Namun demikian, Timnas Indonesia U-23 memiliki peluang untuk menang melawan Thailand U-23. Beberapa pemain yang dibawa Shin Tae-yong berpengalaman mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 di babak final SEA Games 2023.

Sejumlah pemain yang dimaksud adalah Ramadhan Sananta, Beckham Putra, Irfan Jauhari, hingga Alfeandra Dewangga. Laga semifinal kali ini terasa seperti pertandingan ulang final SEA Games 2023 bagi kedua tim.