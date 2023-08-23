Shin Tae-yong Singgung Main Mata Timnas Thailand dan Vietnam yang Rugikan Timnas Indonesia, Masih Sakit Hati?

SHIN Tae-yong menyinggung insiden main mata antara Timnas Thailand U-19 dan Timnas Vietnam U-19 yang merugikan Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2022. Apakah ini pertanda Shin Tae-yong masih sakit hati dengan insiden tersebut?

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong yang pernah menukangi Timnas Indonesia U-19, pernah dibuat sakit hati Thailand U-19 dan Vietnam U-19. Aturan head-to-head yang dibuat AFF benar-benar dimanfaatkan Thailand U-19 dan Vietnam U-19 untuk sama-sama lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2022.

(Insiden main mata di laga Timnas Vietnam U-19 vs Timnas Thailand U-19 di Piala AFF U-19 2022)

Bertemu di laga pamungkas Grup A Piala AFF U-19 2022, Thailand U-19 dan Vietnam U-19 hanya butuh hasil imbang 1-1 untuk lolos bareng ke semifinal Piala AFF U-19 2022. Jika kondisi itu terjadi, Timnas Indonesia U-19 yang sejatinya memiliki poin sama dengan mereka, plus mempunyai selisih gol jauh lebih banyak bakal terpental.

Timnas Indonesia U-19 kalah head-to-head dari Thailand U-19 dan Vietnam U-19 karena hanya bermain imbang plus gagal mencetak gol saat bertemu mereka. Hal itu berbeda dengan Thailand U-19 dan Vietnam U-19 yang mengakhiri laga dengan skor 1-1.

Alhasil, Vietnam U-19 dan Thailand U-19 duduk di posisi satu dan dua Grup A Piala AFF U-19 2022 dengan koleksi 11 angka. Sementara itu, Timnas Indonesia U-19 finis ketiga juga dengan 11 angka, meski memiliki selisih gol yang lebih bagus.

Pengalaman tahun lalu sempat membuat Shin Tae-yong khawatir saat Timnas Indonesia U-23 harus menggantungkan nasib kepada Thailand U-23 dan Vietnam U-23, perihal lolos atau tidaknya mereka ke semifinal Piala AFF U-23 2023.