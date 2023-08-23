Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Singgung Main Mata Timnas Thailand dan Vietnam yang Rugikan Timnas Indonesia, Masih Sakit Hati?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |16:35 WIB
Shin Tae-yong Singgung Main Mata Timnas Thailand dan Vietnam yang Rugikan Timnas Indonesia, Masih Sakit Hati?
Shin Tae-yong sindir main mata Thailand dan Vietnam di Piala AFF U-19 2022. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong menyinggung insiden main mata antara Timnas Thailand U-19 dan Timnas Vietnam U-19 yang merugikan Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2022. Apakah ini pertanda Shin Tae-yong masih sakit hati dengan insiden tersebut?

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong yang pernah menukangi Timnas Indonesia U-19, pernah dibuat sakit hati Thailand U-19 dan Vietnam U-19. Aturan head-to-head yang dibuat AFF benar-benar dimanfaatkan Thailand U-19 dan Vietnam U-19 untuk sama-sama lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2022.

Timnas Vietnam U-19 vs Timnas Thailand U-19

(Insiden main mata di laga Timnas Vietnam U-19 vs Timnas Thailand U-19 di Piala AFF U-19 2022)

Bertemu di laga pamungkas Grup A Piala AFF U-19 2022, Thailand U-19 dan Vietnam U-19 hanya butuh hasil imbang 1-1 untuk lolos bareng ke semifinal Piala AFF U-19 2022. Jika kondisi itu terjadi, Timnas Indonesia U-19 yang sejatinya memiliki poin sama dengan mereka, plus mempunyai selisih gol jauh lebih banyak bakal terpental.

Timnas Indonesia U-19 kalah head-to-head dari Thailand U-19 dan Vietnam U-19 karena hanya bermain imbang plus gagal mencetak gol saat bertemu mereka. Hal itu berbeda dengan Thailand U-19 dan Vietnam U-19 yang mengakhiri laga dengan skor 1-1.

Alhasil, Vietnam U-19 dan Thailand U-19 duduk di posisi satu dan dua Grup A Piala AFF U-19 2022 dengan koleksi 11 angka. Sementara itu, Timnas Indonesia U-19 finis ketiga juga dengan 11 angka, meski memiliki selisih gol yang lebih bagus.

Pengalaman tahun lalu sempat membuat Shin Tae-yong khawatir saat Timnas Indonesia U-23 harus menggantungkan nasib kepada Thailand U-23 dan Vietnam U-23, perihal lolos atau tidaknya mereka ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652859/kejurnas-horseback-archery-kelud-2025-sukses-digelar-72-peserta-dari-17-provinsi-bersaing-ketat-kbs.webp
Kejurnas Horseback Archery Kelud 2025 Sukses Digelar: 72 Peserta dari 17 Provinsi Bersaing KetatÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes.jpg
Rekan Setim Sebut Jay Idzes Angkat Moral Sassuolo saat Menang Comeback atas Fiorentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement