10 Statistik Mengerikan Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo Sepanjang 2023

Cristiano Ronaldo masih bersaing dengan Lionel Messi meski dibedakan liga dan benua (Foto: REUTERS)

MESKI telah berada di pengujung karier, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih saja mencatatkan statistik mengerikan pada sepanjang 2023 ini. Bahkan, jika dibandingkan, keduanya masih dapat untuk saling beradu.

Sejak Ronaldo memutuskan hijrah ke Arab Saudi, rivalitas antara Messi dan Ronaldo seakan mulai hilang. Namun faktanya justru terbalik, statistik keduanya semakin sengit bersaing.

Ditambah dengan Messi yang turut meninggalkan Eropa dengan beralih ke Inter Miami di Major League Soccer membuat rivalitas keduanya semakin sengit.

Terbaru, kedua pemain terbaik di dunia ini baru saja meraih trofi pertama bersama klubnya. Ronaldo memenangkan Liga Champions Arab 2023 bersama Al Nassr, sedangkan Messi memenangkan Leagues Cup 2023 bersama Inter Miami.

Melansir dari Sportskeeda, Rabu (23/8/2023) berikut adalah perbandingan statistik Ronaldo dan Messi sepanjang tahun 2023.

Dalam segi penampilan, Messi sedikit unggul dari Ronaldo. Hingga Agustus 2023, Messi telah memainkan 32 pertandingan. Sedangkan Ronaldo hanya 30 pertandingan.

Meski jumlah penampilannya lebih sedikit, Ronaldo mencetak lebih banyak gol dari Messi. CR7 telah mencetak 25 gol sepanjang 2023, unggul satu gol dari Messi.

Dalam hal assist, Messi unggul cukup jauh. Messi telah mengemas 8 assist, sedang Ronaldo hanya mengemas 2 assist.

Dengan jumlah gol Ronaldo yang lebih tinggi, otomatis menit per gol Ronaldo juga lebih baik. Tercatat, Ronaldo selalu mencetak gol setiap 105 menit sekali. Sedangkan Messi mencetak gol setiap 117 menit.

Dari total 25 gol yang dicetak oleh Ronaldo di tahun ini, 7 di antaranya berasal dari titik putih. Di sisi lain, tidak ada satupun gol Messi yang berasal dari penalti.