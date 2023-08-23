Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023: Harimau Malaya Muda Mampu Menang?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |15:19 WIB
Jadwal Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023: Harimau Malaya Muda Mampu Menang?
Timnas Malaysia U-23 menghadapi Vietnam U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 (Foto: Instagram/FA_Malaysia)
A
A
A

JADWAL Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Laga ini akan dimainkan di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Kamis (24/8/2023) pukul 16.00 WIB.

Harimau Malaya Muda – julukan Malaysia U-23 – lolos ke semifinal sebagai juara Grup B Piala AFF U-23 2023. Mereka berhasil melahap semua pertandingan di fase grup kontra Timnas Indonesia U-23 dan Timor Leste U-23.

Timnas Malaysia U-23

Skuad asuhan Elangowan Elavarasan sukses mengalahkan Timnas Indonesia U-23 dengan skor 2-1 setelah sempat tertinggal karena gol Ramadhan Sananta di babak pertama. Ide Elavarasan memasukkan Fergus Tierney setelah jeda turun minum berbuah manis karena dia sukses mencetak dua gol.

Malaysia pun bermain nyaman lagi di awal pertandingan kontra Timor Leste U-23 dengan sukses unggul dua gol dalam waktu kurang dari 15 menit berkat gol-gol dari Alif Ikmalrizal Anuar dan Aliff Izwan. Namun, Timor Leste sempat mengancam balik karena mampu memperkecil ketertinggalan sebelum jeda turun minum melalui Olagar Xavier.

Di babak kedua, Malaysia U-23 sukses mengunci kemenangan lewat gol kedua Alif Ikmalrizal Anuar. Mereka pun lolos menjadi juara Grup B, diikuti Timnas Indonesia U-23 yang menjadi runner-up terbaik.

