HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Akui Thailand Tim Terkuat di Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong Tegaskan Timnas Indonesia U-23 Tidak Takut

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |15:10 WIB
Meski Akui Thailand Tim Terkuat di Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong Tegaskan Timnas Indonesia U-23 Tidak Takut
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong tegaskan skuad Timnas Indonesia U-23 punya tekad tinggi dan persiapan matang hadapi Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Meski Shin Tae-yong mengakui Thailand adalah tim terkuat di turnamen tersebut, ia memastikan Ramadhan Sananta cs tidak takut dan siap memperlihatkan permainan terbaik mereka untuk menang merebut kemenangan.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- akan bersua Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Sesuai jadwal, duel panas kedua tim terkuat di Asia Tenggara ini bakal terjadi di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Kamis 24 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, mengakui sudah mengetahui permainan sang tuan rumah Thailand U-23. Bahkan, ia menilai pasukan Gajah Perang Muda -julukan Thailand U-23- memiliki skuad terkuat di Piala AFF U-23 2023 kali ini.

“Saya sudah menonton pertandingan Thailand dan menurut saya Thailand memiliki skuad terkuat di turnamen tersebut," ujar Shin Tae-yong, dalam konferensi pers jelang melawan Thailand U-23, Rabu (23/8/2023).

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong (PSSI)

Meski demikian, Shin Tae-yong menegaskan bahwa skuad Timnas Indonesia U-23 memiliki tekad tinggi dan persiapan matang untuk melawan Thailand U-23. Bahkan, ahli strategi 53 tahun itu memastikan Beckham Putra cs akan menampilkan permainan terbaiknya demi mengalahkan sang tuan rumah.

"Kami akan memasuki pertandingan besok dengan tekad yang tinggi dan persiapan yang matang. Dan kami akan berusaha memberikan yang terbaik pada pertandingan besok,” tegas Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
