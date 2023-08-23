Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Cristiano Ronaldo Setelah Bawa Al Nassr Lolos ke Liga Champions Asia 2023-2024

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |14:30 WIB
Kata-Kata Cristiano Ronaldo Setelah Bawa Al Nassr Lolos ke Liga Champions Asia 2023-2024
Cristiano Ronaldo sukses bantu Al Nassr lolos ke Liga Champions Asia 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

KATA-KATA Cristiano Ronaldo setelah bawa Al Nassr Lolos ke Liga Champions Asia 2023-2024 akan dibahas di sini. Faris Najd – julukan Al Nassr – sukses mengklaim tiket lolos ke fase grup setelah mengalahkan Shabab Al Ahli dengan skor 4-2 pada Rabu (23/8/2023) dini hari tadi WIB.

Cristiano Ronaldo tidak mencetak gol dalam kemenangan yang diraih di KSU Football Field tersebut. Namun, dia menyumbangkan sebuah assist untuk gol yang diciptakan oleh Marcelo Brozovic.

Al Nassr

Talisca membuka skor lebih dulu pada menit ke-11 untuk Al Nassr. Namun, Shabab membalikkan skor melalui dwigol Yahya Al Ghassani yang diukir pada menit ke-18 dan 46.

Ketika laga nampaknya akan berakhir untuk kemenangan Shabab, Al Nassr sukses mencetak tiga gol beruntun di menit-menit akhir. Sultan Al Ghannam (88’), Talisca (90+5’), dan Marcelo Brozovic (90+7’) memenangkan Faris Najd secara dramatis.

Seusai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun mengakui bahwa itu adalah laga yang sulit dimenangkan. Namun, mentalitas untuk tidak mudah menyerah sukses membawa tim raksasa Arab Saudi itu menang secara dramatis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/261/3119480/sandy_walsh-iPNl_large.jpg
Ciamik, Sandy Walsh Terpilih Jadi Pemain Terbaik Laga Yokohama F Marinos vs Shanghai Port di 16 Besar Liga Champions Asia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/51/3013167/hasil-al-ain-vs-yokohama-f-marinos-di-leg-ii-final-liga-champions-asia-2023-2024-pesta-gol-5-1-the-boss-juara-1dmaROd1Eb.jpg
Hasil Al Ain vs Yokohama F Marinos di Leg II Final Liga Champions Asia 2023-2024: Pesta Gol 5-1, The Boss Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/51/2982504/daftar-3-klub-yang-lolos-perempatfinal-liga-champions-asia-2023-2024-cristiano-ronaldo-gagal-bawa-al-nassr-melaju-jauh-YTX6gK8eMu.jpg
Daftar 3 Klub yang Lolos Semifinal Liga Champions Asia 2023-2024: Cristiano Ronaldo Gagal Bawa Al Nassr Melaju Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/51/2982121/reaksi-mengejutkan-pelatih-al-nassr-usai-cristiano-ronaldo-cs-tersingkir-di-perempatfinal-liga-champions-asia-2023-2024-erutlg4dnL.jpg
Reaksi Mengejutkan Pelatih Al Nassr Usai Cristiano Ronaldo Cs Tersingkir di Perempatfinal Liga Champions Asia 2023-2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/11/1652701/hasil-sepak-bola-putra-sea-games-2025-timor-leste-u22-comeback-lawan-singapura-u22-uis.webp
Hasil Sepak Bola Putra SEA Games 2025: Timor Leste U-22 Comeback Lawan Singapura U-22
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/winger_liverpool_mohamed_salah_kanan_kembali_di.jpg
Mo Salah Murka! Serang Arne Slot dan Sindir Liverpool usai Dicadangkan 3 Laga Beruntun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement