Kata-Kata Cristiano Ronaldo Setelah Bawa Al Nassr Lolos ke Liga Champions Asia 2023-2024

KATA-KATA Cristiano Ronaldo setelah bawa Al Nassr Lolos ke Liga Champions Asia 2023-2024 akan dibahas di sini. Faris Najd – julukan Al Nassr – sukses mengklaim tiket lolos ke fase grup setelah mengalahkan Shabab Al Ahli dengan skor 4-2 pada Rabu (23/8/2023) dini hari tadi WIB.

Cristiano Ronaldo tidak mencetak gol dalam kemenangan yang diraih di KSU Football Field tersebut. Namun, dia menyumbangkan sebuah assist untuk gol yang diciptakan oleh Marcelo Brozovic.

Talisca membuka skor lebih dulu pada menit ke-11 untuk Al Nassr. Namun, Shabab membalikkan skor melalui dwigol Yahya Al Ghassani yang diukir pada menit ke-18 dan 46.

Ketika laga nampaknya akan berakhir untuk kemenangan Shabab, Al Nassr sukses mencetak tiga gol beruntun di menit-menit akhir. Sultan Al Ghannam (88’), Talisca (90+5’), dan Marcelo Brozovic (90+7’) memenangkan Faris Najd secara dramatis.

Seusai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun mengakui bahwa itu adalah laga yang sulit dimenangkan. Namun, mentalitas untuk tidak mudah menyerah sukses membawa tim raksasa Arab Saudi itu menang secara dramatis.