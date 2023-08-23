Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023: Berharap Ketajaman Ramadhan Sananta Lagi

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |14:04 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023: Berharap Ketajaman Ramadhan Sananta Lagi
Ramadhan Sananta kembali diharapkan untuk menjadi sumber gol Timnas Indonesia U-23 di laga kontra Thailand U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line-up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Ramadhan Sananta masih menjadi tumpuan di lini serang Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Indonesia U-23 dipastikan bakal menghadapi Thailand U-23 di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Kamis (24/8/2023) pukul 20.00 WIB. Kedua tim memperebutkan tiket lolos ke final Piala AFF U-23 2023.

Timnas Indonesia U-23

Akan tetapi, Thailand bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Terlebih lagi, tim berjuluk Gajah Perang itu lolos ke semifinal dengan status juara Grup A. Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 lolos lewat jalur runner up terbaik.

Timnas Indonesia U-23 masih memiliki peluang untuk mengalahkan Thailand. Beberapa pemain yang pernah mengalahkan Thailand di final SEA Games 2023 ada dalam skuad asuhan Shin Tae-yong.

Menarik untuk memprediksi line up Timnas Indonesia U-23 di laga melawan Thailand nanti. Pelatih Shin Tae-yong diyakini akan menggunakan formasi 4-3-3. Ernando Ari akan tetap berada di posisi penjaga gawang.

Frengky Missa, Alfeandra Dewangga, Kadek Arel Priyatna, dan Bagas Kaffa akan memperkuat lini pertahanan. Di lini tengah, Arkhan Fikri, Robi Darwis, dan Beckham Putra akan bekerja sama.



      
